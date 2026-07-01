«Дженоа» и «Ювентус» договорились о трансфере 19-летнего форварда

Дата публикации: 01-07-2026 14:43

Туринский «Ювентус» достиг полного соглашения с «Дженоа» по трансферу перспективного нападающего Джеффа Эхатора. В ближайшее время 19-летний форвард пройдет медицинское обследование, после чего официально станет игроком «бьянконери», усилив атакующую линию команды перед новым сезоном.

По имеющейся информации, сумма сделки составит 16 миллионов евро. Кроме того, соглашение предусматривает дополнительные бонусные выплаты в размере до двух миллионов евро, которые будут зависеть от выполнения определенных условий. Таким образом, общая стоимость трансфера может достигнуть 18 миллионов евро.

Сделка также включает обмен игроками. В обратном направлении проследует молодой австрийский защитник Давид Пучка, который продолжит карьеру в «Дженоа». Такой вариант устроил оба клуба и позволил быстрее согласовать все детали перехода.

Джефф Эхатор считается одним из самых талантливых молодых нападающих итальянского футбола. Несмотря на возраст, в минувшем сезоне он регулярно выходил на поле в составе «Дженоа» и сумел закрепиться в первой команде. Во всех турнирах сезона-2025/2026 форвард провел 32 матча, в которых отметился четырьмя забитыми мячами, продемонстрировав высокий потенциал и способность прогрессировать на уровне Серии А.

Руководство «Ювентуса» рассматривает Эхатора как долгосрочное вложение в будущее клуба. В Турине рассчитывают, что молодой футболист сможет продолжить развитие рядом с более опытными партнерами и постепенно стать одним из ключевых игроков атакующей линии команды. Именно поэтому клуб был готов инвестировать значительную сумму в приобретение перспективного форварда.

На данный момент контракт Эхатора с «Дженоа» действует до 30 июня 2029 года, однако это не стало препятствием для оформления трансфера. Стороны смогли договориться о финансовых условиях сделки, после чего клубы приступили к подготовке необходимых документов.

Ожидается, что уже в ближайшие дни нападающий прибудет в Турин для прохождения медицинского осмотра. Если обследование пройдет без осложнений, «Ювентус» официально объявит о подписании футболиста и представит его в качестве одного из новичков команды.

Переход Джеффа Эхатора подтверждает курс туринского клуба на омоложение состава и приглашение наиболее талантливых молодых игроков итальянского чемпионата. В «Ювентусе» уверены, что этот трансфер способен принести пользу не только в ближайшей перспективе, но и стать важной инвестицией в будущее команды, которая рассчитывает вновь бороться за самые престижные трофеи в Италии и Европе.