УЕФА оштрафовал «Ньюкасл» более чем на €6 млн

Дата публикации: 01-07-2026 14:45

Английский «Ньюкасл Юнайтед» подвергся финансовым санкциям со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). По итогам проверки деятельности клуба Первая палата Комитета по финансовому контролю клубов (CFCB) приняла решение оштрафовать «сорок» на сумму более шести миллионов евро за несоблюдение требований регламента финансовой устойчивости.

Согласно опубликованному отчету, клуб допустил сразу два нарушения. Первое связано с превышением допустимого уровня финансовых убытков за трехлетний отчетный период. Второе касается несоблюдения правила Squad Cost Ratio, которое ограничивает расходы на заработную плату футболистов, тренерского штаба и другие кадровые выплаты. По действующим нормам УЕФА эти затраты не должны превышать 70 процентов от доходов клуба, однако «Ньюкасл» превысил установленный лимит по итогам 2025 года.

Полученные санкции уже начали влиять на трансферную стратегию английского клуба. Руководство «Ньюкасла» активно работает над сокращением расходов и приведением финансовых показателей в соответствие с требованиями УЕФА, чтобы избежать более серьезных последствий в будущем.

Одним из наиболее заметных шагов стала продажа одного из лидеров команды Энтони Гордона. Вингер уже завершил переход в испанскую «Барселону», а сумма сделки составила 80 миллионов евро. Эта продажа позволила клубу существенно улучшить финансовый баланс и частично компенсировать превышение допустимых расходов.

Кроме того, в ближайшее время состав «сорок» может покинуть еще один ключевой игрок. Полузащитник Сандро Тонали находится в сфере интересов лондонского «Тоттенхэма», который рассматривает возможность его приобретения. Потенциальная сделка также рассматривается руководством «Ньюкасла» как способ снизить финансовую нагрузку и выполнить требования европейского футбольного союза.

В последние годы «Ньюкасл» активно инвестировал в усиление состава после смены владельцев и стремительного роста амбиций клуба. Масштабные расходы позволили команде значительно повысить конкурентоспособность, однако одновременно привлекли повышенное внимание органов финансового контроля УЕФА.

Теперь перед руководством английского клуба стоит непростая задача — сохранить высокий спортивный уровень команды, одновременно соблюдая строгие финансовые ограничения. Именно поэтому в ближайшее трансферное окно «Ньюкасл» может продолжить оптимизацию состава, расставаясь с дорогостоящими футболистами и более тщательно подходя к новым приобретениям. В клубе рассчитывают, что такие меры позволят избежать новых санкций и обеспечить стабильное развитие в соответствии с современными требованиями финансового регулирования европейского футбола.