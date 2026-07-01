УЕФА назначил «Челси» условный штраф в €3 млн

Дата публикации: 01-07-2026 14:47

Лондонский «Челси» подвергся финансовым санкциям со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за нарушение правил финансовой устойчивости. Первая палата Комитета по финансовому контролю клубов (CFCB) постановила оштрафовать английский клуб на три миллиона евро за превышение допустимого лимита расходов на содержание состава по итогам 2025 года.

Согласно официальному заявлению УЕФА, нарушение связано с показателем Squad Cost Ratio, который ограничивает долю расходов на заработную плату футболистов, тренерского штаба и сопутствующие выплаты. По действующим правилам эти затраты не должны превышать установленный процент от доходов клуба. Проверка показала, что «Челси» превысил допустимый уровень, вследствие чего к клубу были применены финансовые санкции.

При этом УЕФА учел позитивные изменения в финансовой политике лондонцев. В отчете CFCB отмечается, что клуб уже начал сокращать соотношение расходов на персонал к своим доходам. Эта динамика соответствует финансовому плану, который ранее был представлен «Челси» в рамках мирового соглашения с европейским футбольным союзом.

Именно поэтому значительная часть штрафа носит условный характер. Из общей суммы в три миллиона евро только один миллион подлежит обязательной выплате. Оставшиеся два миллиона клубу придется перечислить лишь в том случае, если он не сможет продолжить сокращение зарплатной ведомости и не выполнит взятые на себя обязательства в течение 2026 года.

В УЕФА подчеркнули, что дальнейшая судьба условной части штрафа напрямую зависит от финансовых показателей английского клуба. Если руководство «Челси» сохранит положительную тенденцию и продолжит снижать коэффициент расходов на персонал, дополнительных выплат удастся избежать.

В связи с этим клуб уже активно работает над оптимизацией состава. В нынешнее летнее трансферное окно руководство рассматривает продажу ряда футболистов, чтобы сократить общий фонд оплаты труда и привести финансовые показатели в соответствие с требованиями европейского регламента. Такой подход должен не только помочь избежать выплаты условной части штрафа, но и укрепить финансовую устойчивость клуба в долгосрочной перспективе.

Для «Челси» нынешние санкции стали очередным напоминанием о строгом контроле со стороны УЕФА за соблюдением финансовых правил. После масштабных инвестиций в трансферы и высоких расходов на заработную плату клуб вынужден уделять повышенное внимание экономической эффективности своей деятельности. В ближайшие месяцы финансовая дисциплина станет одним из ключевых факторов при принятии кадровых решений, поскольку руководство стремится сохранить конкурентоспособный состав, не нарушая при этом требований европейского футбольного законодательства.