Тренер Эквадора Беккасесе объявил об уходе из сборной после ЧМ-2026

Дата публикации: 01-07-2026 14:49

Главный тренер сборной Эквадора Себастьян Беккасесе официально подтвердил, что покидает национальную команду после завершения чемпионата мира 2026 года. Наставник объявил о своем решении сразу после поражения от сборной Мексики в матче 1/16 финала, которое поставило точку в выступлении эквадорцев на мировом первенстве.

Встреча завершилась победой мексиканской команды со счетом 2:0. Эквадор не сумел навязать борьбу одному из хозяев турнира и завершил выступление уже на первой стадии плей-офф. После финального свистка Беккасесе признался, что его контракт с федерацией был рассчитан до окончания чемпионата мира, поэтому нынешний матч стал последним в его работе со сборной.

Наставник отметил, что команда не смогла выполнить поставленную перед собой задачу — провести лучший чемпионат мира в истории эквадорского футбола. При этом он подчеркнул, что гордится проделанной работой и считает главным достижением создание по-настоящему сплоченного коллектива.

«Наш контракт заканчивался с завершением чемпионата мира, а для нас чемпионат мира закончился сегодня. Мы не смогли достичь обещанного, провести лучший чемпионат мира в своей истории. Но мы оставили после себя наследие — очень сплочённую команду.

То, что только что произошло… Ну, поистине чудесно. Это не стирает боль и печаль, которые испытывают люди, но, поверьте, энтузиазма по поводу того, что нас ждёт впереди, по-прежнему много. Я знаю, какое наследие было оставлено.

Иногда планы Бога таковы, и мы должны их принять. Это не то, что мы себе представляли или чего хотели бы. Мы хотели бы продолжить, если бы одержали победу. Ещё одного матча было бы достаточно для достижения этой цели. Но таков футбол: здесь важны результаты.

Сегодня я должен попрощаться с прекрасной и замечательной семьёй, но с огромной благодарностью, спокойствием и внутренней гармонией, зная, что мы отдали все силы», — заявил Беккасесе.

Тренер подчеркнул, что, несмотря на разочарование от результата, команда сумела сформировать крепкий коллектив, который способен добиваться серьезных успехов в будущем. По его словам, нынешнее поколение футболистов получило важный международный опыт, который должен помочь сборной в следующих крупных турнирах.

Уход Беккасесе означает начало нового этапа для эквадорского футбола. Руководству федерации предстоит найти специалиста, который продолжит развитие команды и подготовит ее к предстоящим официальным соревнованиям. Сам же аргентинский тренер завершает работу со сборной с чувством выполненного долга, подчеркнув, что его штаб и футболисты сделали все возможное, чтобы достойно представить Эквадор на чемпионате мира 2026 года.