В Далласе произошёл конфликт между сборной Египта и полицией перед матчем ЧМ-2026

Дата публикации: 03-07-2026 21:04

Сборная Египта оказалась в центре резонансного инцидента сразу после прибытия в Даллас, где команда готовится к матчу 1/16 финала чемпионата мира 2026 года против Австралии. Вместо спокойной встречи с болельщиками приезд национальной команды сопровождался конфликтом с сотрудниками полиции и службы безопасности, который привлек внимание многочисленных очевидцев и представителей СМИ.

По имеющейся информации, напряженная ситуация возникла в холле гостиницы, куда египетская делегация прибыла после приезда в город. У входа в отель команду ожидали десятки поклонников, рассчитывавших увидеть игроков, сделать фотографии и получить автографы. Однако сотрудники полиции организовали строгий коридор безопасности и не позволяли болельщикам приближаться к футболистам.

Ключевым моментом инцидента стала ситуация с ребенком, который хотел сфотографироваться с игроками сборной Египта. По данным СМИ, полицейские отказали юному болельщику в возможности подойти к футболистам. Такое решение вызвало резкое недовольство главного тренера команды Хоссама Хассана, который посчитал действия правоохранителей чрезмерно жесткими.

После этого между наставником египетской сборной и представителями полиции началась словесная перепалка. По мере развития конфликта ситуация стала более напряженной: в спор оказались вовлечены сотрудники службы безопасности, представители тренерского штаба и некоторые футболисты национальной команды. По свидетельствам очевидцев, эмоциональный обмен репликами сопровождался взаимными толчками, из-за чего вмешательство дополнительных сотрудников охраны стало неизбежным.

Чтобы не допустить дальнейшего обострения конфликта, представители службы безопасности вывели Хоссама Хассана из зоны, где происходил спор. После этого обстановка постепенно стабилизировалась, однако мероприятие, на которое рассчитывали многочисленные поклонники египетской сборной, фактически оказалось сорвано. Большинство болельщиков так и не смогли пообщаться с игроками, сделать совместные фотографии или получить автографы.

Инцидент произошел накануне важнейшего поединка против Австралии, в котором сборная Египта поборется за выход в следующий раунд чемпионата мира. Пока неизвестно, повлияет ли произошедшее на атмосферу внутри команды, однако тренерскому штабу предстоит максимально быстро переключить внимание футболистов на подготовку к матчу.

На данный момент официальных комментариев от представителей сборной Египта, полиции Далласа или организаторов турнира относительно обстоятельств произошедшего не последовало. В то же время инцидент уже активно обсуждается в футбольном сообществе, поскольку подобные конфликты между национальными командами и правоохранительными органами во время крупнейших международных турниров происходят крайне редко и неизменно вызывают широкий общественный резонанс.