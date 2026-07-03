Лука Модрич заинтриговал ответом на вопрос о завершении карьеры

Дата публикации: 03-07-2026 20:53

Будущее капитана сборной Хорватии Луки Модрича остается одной из главных тем для обсуждения после завершения выступления национальной команды на чемпионате мира 2026 года. Опытный полузащитник не стал раскрывать свои дальнейшие планы сразу после поражения от сборной Португалии со счетом 1:2 в матче 1/16 финала, однако дал понять, что решение уже близко и футбольная общественность узнает о нем в ближайшее время.

После финального свистка журналисты поинтересовались у 40-летнего хавбека, собирается ли он завершать профессиональную карьеру или продолжит выступления на высшем уровне. В ответ Модрич предпочел не вдаваться в подробности, отметив, что сейчас не лучший момент для подобных разговоров. По словам ветерана, соответствующее объявление последует совсем скоро, что лишь усилило интерес болельщиков и экспертов к его дальнейшей судьбе.

Неопределенность сохраняется и на клубном уровне. Соглашение хорватского полузащитника с «Миланом», цвета которого он защищал с 2025 года, официально завершилось 30 июня 2026 года. При этом итальянский клуб пока не выступил с заявлением о расставании с футболистом, поэтому вопрос о возможном продлении сотрудничества или смене команды остается открытым.

За долгие годы профессиональной карьеры Модрич заслужил репутацию одного из сильнейших центральных полузащитников своего поколения. Наибольшую известность ему принесло выступление за мадридский «Реал», в составе которого он выиграл множество национальных и международных трофеев, включая несколько титулов победителя Лиги чемпионов. До переезда в Испанию хорват успешно играл за английский «Тоттенхэм», а первые серьезные успехи пришли к нему в загребском «Динамо», где он сформировался как футболист высокого класса.

Не менее впечатляющей стала и международная карьера полузащитника. За национальную команду Хорватии Модрич провел 202 матча, записав на свой счет 29 забитых мячей. На протяжении многих лет он был лидером сборной, ее капитаном и главным вдохновителем, помогая команде добиваться исторических результатов на крупнейших международных турнирах.

Несмотря на болезненное поражение от Португалии, которое поставило точку в выступлении хорватов на чемпионате мира 2026 года, внимание теперь приковано не столько к итогам турнира, сколько к будущему самого Модрича. В ближайшие дни легендарный полузащитник, как ожидается, официально объявит, продолжит ли игровую карьеру, подпишет новый контракт с одним из клубов или примет решение завершить путь одного из самых титулованных и уважаемых футболистов современности.