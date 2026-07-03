Роналду поделился ожиданиями от битвы с Испанией в 1/8 финала

Дата публикации: 03-07-2026 10:59

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против сборной Испании. По словам легендарного форварда, португальскую команду ждёт одно из самых сложных испытаний на турнире.

После победы над Хорватией в 1/16 финала Роналду отметил высокий уровень будущего соперника, назвав испанцев одними из главных претендентов на чемпионский титул.

«Сборная Испании — один из главных претендентов на победу на чемпионате мира. Это будет сложный матч, как и все остальные. С моей точки зрения, мы будем к нему готовы, поскольку уже очень хорошо знакомы с их командой. Думаю, что это будет очень равная игра», — сказал Роналду после окончания встречи с Хорватией.

Португалия вышла в 1/8 финала благодаря победе над сборной Хорватии со счётом 2:1. Криштиану вновь сыграл важную роль в успехе своей команды, реализовав пенальти, а победный мяч в компенсированное время забил Гонсалу Рамуш.

Испания, в свою очередь, уверенно преодолела стадию 1/16 финала, разгромив сборную Австрии со счётом 3:0. Команда Луиса де ла Фуэнте продемонстрировала качественный футбол и подтвердила статус одного из главных фаворитов мирового первенства.

Предстоящая встреча станет очередной главой принципиального соперничества двух европейских грандов. За последние годы сборные Португалии и Испании неоднократно пересекались на крупных международных турнирах, а их матчи традиционно проходят в напряжённой борьбе и привлекают внимание миллионов болельщиков по всему миру.

Матч 1/8 финала между Португалией и Испанией состоится в понедельник, 6 июля. Победитель противостояния продолжит борьбу за титул чемпиона мира, а проигравшая команда завершит своё выступление на турнире.