Массимилиано Аллегри стал новым главным тренером «Наполи»

Дата публикации: 03-07-2026 20:55

Итальянский «Наполи» официально определился с кандидатурой нового главного тренера. Руководство неаполитанского клуба объявило о назначении Массимилиано Аллегри, который подписал долгосрочное соглашение и теперь будет руководить командой в ближайшие годы. Контракт опытного специалиста рассчитан до 30 июня 2029 года, что свидетельствует о серьезных планах клуба и доверии к одному из самых титулованных наставников современного итальянского футбола.

Для Аллегри это новый вызов в насыщенной тренерской карьере. В прошлом сезоне 58-летний специалист работал с «Миланом», который завершил чемпионат Италии на пятой строчке турнирной таблицы. Под руководством Аллегри «россонери» набрали 70 очков, однако этого оказалось недостаточно для борьбы за самые высокие места. Теперь наставнику предстоит возглавить команду, которая по итогам минувшего сезона стала серебряным призером Серии А, заработав 76 очков и уступив лишь чемпиону.

Перед новым главным тренером будет поставлена задача вернуть «Наполи» на вершину итальянского футбола и добиться успешных результатов на международной арене. Клуб располагает конкурентоспособным составом и рассчитывает не только бороться за чемпионский титул в Серии А, но и достойно выступить в еврокубках. Именно поэтому руководство сделало ставку на специалиста, неоднократно подтверждавшего свой высокий уровень в работе с ведущими командами страны.

За годы тренерской деятельности Аллегри заслужил репутацию одного из самых успешных наставников Италии. На его счету шесть чемпионских титулов Серии А: пять раз он приводил к золотым медалям туринский «Ювентус», а еще один скудетто выиграл вместе с «Миланом». Помимо побед в чемпионате, специалист пять раз становился обладателем Кубка Италии, что делает его одним из самых титулованных тренеров в истории национального футбола.

Значительных успехов Аллегри добивался и на международной арене. Под его руководством «Ювентус» дважды доходил до финала Лиги чемпионов, где лишь в решающих матчах уступал своим соперникам. Хотя завоевать главный европейский клубный трофей ему пока не удалось, регулярные успешные выступления в еврокубках укрепили его статус специалиста высочайшего уровня.

Назначение Аллегри можно считать одним из наиболее заметных событий нынешнего межсезонья в итальянском футболе. Болельщики «Наполи» рассчитывают, что богатый опыт и умение строить команды, способные стабильно бороться за трофеи, помогут клубу сделать следующий шаг вперед. Уже в предстоящем сезоне от нового наставника будут ожидать борьбы за чемпионство, успешного выступления в национальных кубках и достойных результатов в европейских турнирах.