Симеоне уверен, что будущее Альвареса определится после чемпионата мира

Дата публикации: 03-07-2026 20:51

Мадридский «Атлетико» не намерен отвлекаться на трансферные разговоры вокруг своего ведущего нападающего Хулиана Альвареса во время чемпионата мира 2026 года. Главный тренер команды Диего Симеоне подчеркнул, что сейчас для аргентинского форварда главным приоритетом остается успешное выступление в составе национальной сборной, а любые вопросы, связанные с клубным будущим, будут решаться уже после завершения международного турнира.

Поводом для обсуждений стали слова самого Альвареса, который после победы сборной Аргентины над Австрией со счетом 2:0 признался, что наиболее благоприятным вариантом для его дальнейшей карьеры может стать смена клуба. Это заявление сразу породило новую волну слухов о возможном уходе форварда из мадридского клуба уже в летнее трансферное окно.

Однако Симеоне призвал не делать поспешных выводов. По словам наставника «Атлетико», сейчас игроку необходимо полностью сосредоточиться на выступлениях за сборную Аргентины, которой предстоит продолжить борьбу за титул чемпиона мира. Тренер отметил, что во время подобных турниров вокруг футболистов всегда возникает множество разговоров, однако важно сохранять концентрацию исключительно на матчах.

Симеоне также рассказал, что недавно лично встретился с Альваресом в расположении аргентинской национальной команды. Главной целью визита было общение со своим сыном Джулиано Симеоне, который также находится в составе сборной, однако тренер воспользовался возможностью поговорить и с нападающим «Атлетико».

Во время беседы специалист поинтересовался состоянием здоровья футболиста, который ранее испытывал проблемы с голеностопом. По словам Симеоне, Альварес заверил его, что полностью восстановился после повреждения и сейчас чувствует себя на сто процентов готовым к игре. Наставник отметил, что в одном из предыдущих матчей чемпионата мира нападающий выглядел не так уверенно, как обычно, однако это было связано именно с процессом восстановления. Теперь же, по мнению тренера, футболист вновь набрал оптимальные кондиции, вернул привычную интенсивность и демонстрирует тот уровень игры, которого от него ожидают.

Отдельно Симеоне подчеркнул значение Альвареса для нынешнего «Атлетико». Наставник не скрывает своего восхищения игрой аргентинца и считает его сильнейшим футболистом команды на данный момент. По его словам, статистика нападающего полностью подтверждает высокий уровень его выступлений, а влияние на игру клуба сложно переоценить. Тренер отметил, что Альварес регулярно демонстрирует качества футболиста мирового уровня, благодаря чему является одним из ключевых игроков мадридского коллектива.

Несмотря на продолжающиеся разговоры о возможном трансфере, руководство и тренерский штаб «Атлетико», судя по словам Симеоне, рассчитывают на своего лидера и высоко ценят его вклад в результаты команды. При этом окончательная ясность относительно будущего форварда, вероятнее всего, наступит уже после завершения чемпионата мира, когда внимание игроков вновь переключится на клубный футбол и летнее трансферное окно.