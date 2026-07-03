«Интер» начал переговоры по трансферу защитника «Челси» Трево Чалобы

Дата публикации: 03-07-2026 21:06

Миланский «Интер» продолжает активно работать на трансферном рынке и сделал очередной шаг в попытке усилить оборону перед новым сезоном. Одной из главных целей итальянского клуба стал центральный защитник «Челси» и сборной Англии Трево Чалоба. По имеющейся информации, представители футболиста уже прибыли в Милан, где проводят переговоры с руководством «нерадзурри» относительно возможного перехода игрока.

Сообщается, что сам Чалоба положительно относится к перспективе продолжить карьеру в чемпионате Италии. Возможность выступать в Серии А привлекает английского защитника, который готов рассмотреть новый этап своей профессиональной карьеры. Именно поэтому переговорный процесс между сторонами получил дополнительный импульс и может завершиться достижением договоренности в ближайшее время.

Интерес к футболисту проявляет не только «Интер». Ранее за развитием ситуации внимательно следил «Комо», который также предпринимал попытку приобрести защитника. Однако руководство «Челси» не устроили условия, предложенные итальянским клубом, вследствие чего потенциальная сделка не получила дальнейшего развития. После этого главным претендентом на подписание Чалобы стал именно «Интер».

Воспитанник лондонского клуба выступает за основную команду «Челси» с 2018 года и за это время успел закрепиться в составе. Благодаря универсальности, надежной игре в обороне и умению действовать как в центре защиты, так и на правом фланге, Чалоба регулярно получает игровую практику и считается ценным исполнителем.

Минувший сезон стал для защитника одним из самых продуктивных в карьере. Он принял участие в 47 официальных матчах за «Челси» во всех турнирах и сумел трижды отличиться забитыми мячами. Такие показатели подтверждают не только его стабильность, но и способность приносить пользу команде при стандартных положениях и подключениях к атакам. По оценкам специализированных аналитических порталов, текущая рыночная стоимость английского футболиста составляет около 40 миллионов евро.

В настоящее время Чалоба находится в расположении сборной Англии, которая продолжает выступление на чемпионате мира 2026 года. Национальной команде предстоит матч 1/8 финала против Мексики, который состоится 6 июля. Несмотря на участие в одном из главных футбольных турниров планеты, трансферные переговоры вокруг защитника продолжаются, что свидетельствует о серьезной заинтересованности «Интера» в его подписании.

Ожидается, что более предметные обсуждения между клубами могут начаться сразу после завершения выступления английской сборной на мировом первенстве. Если сторонам удастся согласовать финансовые условия сделки, Чалоба имеет хорошие шансы стать одним из самых заметных приобретений «Интера» в нынешнее летнее трансферное окно и усилить оборонительную линию команды в борьбе за титулы в Серии А и еврокубках.