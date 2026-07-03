Сборная Англии изменила подготовку к матчу с Мексикой из-за опасений шпионажа

Дата публикации: 03-07-2026 21:08

Сборная Англии скорректировала план подготовки к матчу 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против Мексики, приняв решение отложить вылет в столицу страны-хозяйки. Такой шаг был продиктован не логистическими причинами, а стремлением максимально сохранить в тайне тактические наработки команды перед одним из ключевых поединков турнира.

После победы над сборной ДР Конго со счетом 2:1 команда Томаса Тухеля не стала сразу отправляться в Мехико. Вместо этого английские футболисты вернулись на свою тренировочную базу в Канзас-Сити, где продолжили подготовку в привычных условиях. По информации СМИ, тренерский штаб посчитал, что такой вариант позволит избежать лишнего внимания со стороны соперников и снизить риск утечки информации о составе, игровых схемах и тактических решениях.

Особое внимание уделяется вопросам безопасности. Сообщается, что тренировочная база англичан находится под усиленной охраной, а доступ посторонних лиц на территорию максимально ограничен. В сборной рассчитывают, что закрытый режим работы позволит спокойно провести заключительные занятия и сохранить все детали подготовки в секрете до самого начала встречи.

Дополнительным фактором, повлиявшим на решение английской стороны, стали сообщения о необычной акции, которую якобы намерены организовать мексиканские болельщики. По данным прессы, часть фанатов планирует устроить соперникам так называемую «ночь ада», пытаясь нарушить отдых футболистов накануне игры. Предполагается, что возле места проживания сборной Англии могут использоваться мощные аудиоколонки, автомобильные клаксоны и другие источники громкого шума, чтобы помешать игрокам нормально выспаться перед ответственным матчем.

Подобные акции, хотя и не являются официальной частью поддержки национальных команд, периодически становятся предметом обсуждения перед важными международными встречами. Тем не менее никаких подтверждений того, что подобные планы действительно будут реализованы, пока не поступало.

Тренерский штаб Англии предпочел заранее минимизировать любые потенциальные риски и сосредоточиться исключительно на спортивной составляющей подготовки. Команда рассчитывает прибыть в Мехико непосредственно перед матчем, чтобы сократить время пребывания в городе и избежать возможных отвлекающих факторов.

Встреча между сборными Мексики и Англии состоится 6 июля и определит одного из участников четвертьфинала чемпионата мира 2026 года. Англичане подходят к игре после непростой победы над ДР Конго, тогда как мексиканцы намерены воспользоваться поддержкой домашних трибун, чтобы продолжить борьбу за титул. Учитывая высокий уровень обеих команд и напряженную атмосферу вокруг матча, предстоящее противостояние обещает стать одним из самых интригующих в программе 1/8 финала мирового первенства.