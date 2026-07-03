«Зенит» и «Спартак» заинтересовались вингером «Фенербахче» Доржелесом Нене

Дата публикации: 03-07-2026 21:10

Сразу два ведущих клуба Российской Премьер-Лиги проявляют интерес к одному из самых ярких игроков чемпионата Турции. Речь идет о 23-летнем крайнем нападающем «Фенербахче» Доржелесе Нене, который после успешного сезона оказался в числе наиболее востребованных футболистов на трансферном рынке.

По имеющейся информации, внимание к малийскому вингеру проявляют петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Несмотря на серьезную заинтересованность, официальные переговоры между российскими клубами и руководством «Фенербахче» пока не начались. На данном этапе представители потенциальных покупателей ведут предварительные консультации через агентов футболиста, изучая возможность организации будущего трансфера и его финансовые условия.

Сообщается, что главный тренер турецкой команды Исмаил Картал полностью доволен игрой Нене и рассчитывает на него в новом сезоне. Тем не менее наставник не станет препятствовать продаже игрока, если руководство клуба получит действительно выгодное предложение. В «Фенербахче» понимают высокий интерес к своему футболисту и намерены максимально использовать ситуацию, рассчитывая выручить за трансфер не менее 25 миллионов евро.

Подобная сумма отражает не только возраст игрока, но и его стремительный прогресс. В минувшем сезоне Нене стал одним из ключевых исполнителей стамбульского клуба, приняв участие в 47 матчах во всех турнирах. За этот период атакующий футболист записал на свой счет 13 забитых мячей и 12 результативных передач, подтвердив, что способен одинаково эффективно как завершать атаки, так и создавать голевые моменты для партнеров.

Высокая результативность, скорость, уверенная игра один в один и универсальность сделали малийца одним из лидеров команды. Он способен действовать на обоих флангах атаки, а также при необходимости играть ближе к центру, что значительно повышает его ценность для любого тренерского штаба.

Дополнительным фактором, укрепляющим позиции «Фенербахче» на переговорах, является долгосрочный контракт игрока. Действующее соглашение Нене рассчитано до лета 2030 года, поэтому турецкий клуб не испытывает необходимости срочно расставаться с одним из своих лидеров и может диктовать потенциальным покупателям собственные условия. При этом аналитики оценивают рыночную стоимость футболиста примерно в 20 миллионов евро, однако в Стамбуле рассчитывают получить сумму выше этой отметки.

Если интерес «Зенита» и «Спартака» перерастет в официальные предложения, борьба за подписание Нене может стать одной из самых заметных трансферных историй нынешнего лета в российском футболе. Для обоих клубов приобретение такого исполнителя стало бы серьезным усилением атакующей линии, однако высокая стоимость сделки и конкуренция со стороны других европейских команд могут существенно осложнить переговорный процесс. Пока стороны ограничиваются контактами через представителей игрока, но развитие ситуации ожидается уже в ближайшие недели.