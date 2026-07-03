После ухода Нагельсмана Германия готовится назначить Клоппа

Дата публикации: 03-07-2026 21:13

Сборная Германии в ближайшее время может получить нового главного тренера. Наиболее вероятным кандидатом на этот пост считается Юрген Клопп, который, по данным немецких СМИ, способен официально возглавить национальную команду уже до сентябрьского матча Лиги наций против Нидерландов. Если переговоры завершатся успешно, именно он будет руководить бундестимом в одной из ключевых встреч осенней части международного календаря.

Информация о возможном назначении Клоппа появилась вскоре после того, как Немецкий футбольный союз объявил о досрочном прекращении сотрудничества с Юлианом Нагельсманом. Решение стало неожиданностью для многих болельщиков, однако в DFB практически сразу дали понять, что намерены как можно быстрее определиться с новым наставником команды и уже рассматривают кандидатуру одного из самых авторитетных немецких специалистов современности.

По информации журналистов, в футбольном союзе рассчитывают начать предметные переговоры с Клоппом в ближайшее время. При этом сам тренер в целом положительно относится к перспективе работы со сборной Германии. Отмечается, что возможность возглавить национальную команду всегда оставалась для него привлекательной, и при подходящих условиях он готов принять этот вызов.

Назначение Клоппа стало бы одним из самых громких событий в европейском футболе последних лет. После завершения многолетней работы в «Ливерпуле» немецкий специалист взял паузу в клубной карьере и в 2025 году приступил к исполнению обязанностей директора по международным связям в структуре Red Bull. Эта должность предполагала стратегическую работу с футбольными проектами компании, однако полноценной тренерской деятельностью Клопп с момента ухода из английского клуба не занимался.

До перехода в Red Bull специалист почти девять лет возглавлял «Ливерпуль», превратив английский клуб в одного из лидеров европейского футбола. Под его руководством мерсисайдцы выиграли множество престижных трофеев, включая чемпионат Англии и Лигу чемпионов, а сам Клопп заслужил репутацию одного из лучших тренеров своего поколения благодаря атакующему стилю игры, харизматичному руководству командой и умению развивать футболистов.

Теперь перед Клоппом может открыться совершенно новый этап карьеры — работа на уровне национальной сборной. Главной задачей станет подготовка Германии к предстоящим международным турнирам, а также возвращение команды в число главных претендентов на крупнейшие титулы после неоднозначных результатов последних лет.

Если стороны быстро согласуют все условия сотрудничества, официальное назначение может состояться уже в ближайшие недели. В таком случае дебют Клоппа во главе сборной Германии ожидается 24 сентября, когда бундестим встретится с Нидерландами в матче Лиги наций. Именно эта встреча может стать первой возможностью для нового наставника продемонстрировать свое видение игры и начать новую главу в истории немецкой национальной команды.