«Пожалуйста, продолжай играть». Отец Неймара эмоционально обратился к сыну

Дата публикации: 07-07-2026 21:25

Отец Неймара публично поддержал сына после эмоциональных слов форварда о возможном завершении карьеры в сборной Бразилии. Он призвал нападающего не уходить из футбола и продолжить профессиональную карьеру.

После вылета бразильской сборной с чемпионата мира 2026 года отец футболиста обратился к сыну с коротким, но очень эмоциональным посланием.

«Моя просьба к тебе, Ней: продолжай играть в футбол, пожалуйста», — приводит слова отца Неймара журналист Фабрицио Романо.

Напомним, сборная Бразилии завершила борьбу за титул уже на стадии 1/8 финала, уступив Норвегии со счётом 1:2. После финального свистка Неймар признался, что этот матч, вероятно, стал для него последним в футболке национальной команды, фактически объявив о завершении международной карьеры.

Несмотря на возможный уход из сборной, форвард пока не заявлял о намерении завершить клубную карьеру. В настоящее время Неймар выступает за «Сантос», однако в последние сезоны регулярно сталкивается с проблемами со здоровьем и из-за многочисленных травм редко выходит на поле.

За свою карьеру бразилец успел поиграть за несколько ведущих клубов мира, включая «Барселону», «Пари Сен-Жермен» и «Аль-Хиляль», а также стал лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии.

Теперь болельщики ожидают, примет ли Неймар окончательное решение относительно своего будущего в национальной команде и сколько ещё времени он планирует продолжать выступления на клубном уровне.