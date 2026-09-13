Забарного убрали из заявки «ПСЖ» на фоне критики

Дата публикации: 13-09-2026 12:51

Украинский защитник Илья Забарный не вошёл в заявку ПСЖ на матч чемпионата Франции против «Бреста». Решение парижского клуба привлекло внимание, поскольку ранее футболист присутствовал в заявочном листе команды на все матчи сезона.

При этом официальной информации о травме или другом повреждении у Ильи Забарного не появлялось. Причины отсутствия украинца в заявке на встречу с «Брестом» пока также не сообщались.

Накануне защитник оказался в центре внимания после матча Лиги чемпионов со «Слованом». ПСЖ одержал крупную победу со счётом 6:1, однако единственный пропущенный парижанами мяч пришёл после эпизода с участием Забарного. Украинец позволил сопернику обыграть себя, после чего гости смогли поразить ворота французской команды.

После этой игры действия защитника подверглись критике. Главный тренер ПСЖ Луис Энрике при этом не стал делать акцент на ошибке Забарного и отметил, что повышенное внимание к отдельным эпизодам является обычной частью жизни игрока команды такого уровня.

Теперь Забарный неожиданно оказался вне заявки на матч внутреннего чемпионата. При этом другой представитель Украины в составе ПСЖ Матвей Сафонов был включён в заявочный лист на игру с «Брестом».

Стоит отметить, что в текущем розыгрыше Лиги 1 Забарный пока ещё не получал игрового времени. Защитник присутствовал в заявке парижан на первые три матча чемпионата, однако во всех случаях оставался на скамейке запасных и провёл по 90 минут вне поля.

Таким образом, встреча с «Брестом» стала первым матчем сезона, на который Забарный вообще не попал в заявку ПСЖ. Причины такого решения тренерского штаба пока остаются неизвестными.