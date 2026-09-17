«Астон Вилла» обыграла «Ковентри» и вышла в следующий раунд Кубка английской лиги

Дата публикации: 17-09-2026 01:34

«Астон Вилла» успешно стартовала в Кубке английской лиги сезона-2026/2027. В матче 1/16 финала бирмингемский клуб отправился в гости к «Ковентри Сити» и добился победы со счётом 3:1. Встреча состоялась на стадионе «Ковентри Билдинг Арена» в Ковентри.

Начало матча осталось за гостями. Уже на седьмой минуте «Астон Вилла» сумела открыть счёт благодаря точному удару нападающего Тэмми Абрахама. Хозяева достаточно быстро восстановили равновесие: на 27-й минуте полузащитник Виктор Торп отправил мяч в ворота бирмингемцев, сделав результат 1:1.

Однако ещё до перерыва «Астон Вилла» вновь вышла вперёд. На 40-й минуте отличился хавбек Росс Баркли, который вернул своей команде преимущество. На отдых футболисты ушли при счёте 2:1 в пользу гостей.

Во втором тайме «Ковентри Сити» необходимо было отыгрываться, однако первым вновь забил соперник. На 59-й минуте Тэмми Абрахам воспользовался своим шансом и второй раз поразил ворота хозяев. Нападающий оформил дубль и установил окончательный счёт встречи — 3:1.

Таким образом, «Астон Вилла» пробилась в следующий раунд Кубка английской лиги, а «Ковентри Сити» завершил выступление в турнире. Для бирмингемской команды этот матч стал первым в нынешнем розыгрыше соревнования.

«Ковентри» начал свой путь с предыдущей стадии, где сумел обыграть «Плимут Аргайл» со счётом 4:2. При этом положение обеих команд в английской Премьер-лиге остаётся непростым: «Ковентри Сити» занимает последнее, 20-е место, не набрав ни одного очка в четырёх турах. «Астон Вилла» располагается на 19-й позиции, имея в активе одно очко. Команду «Ковентри Сити» возглавляет Фрэнк Лэмпард.