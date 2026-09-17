«Бетис» вырвал победу у «Хетафе» благодаря голу в концовке первого тайма

Дата публикации: 17-09-2026 22:40

«Бетис» одержал минимальную победу над «Хетафе» в матче 6-го тура чемпионата Испании. Встреча состоялась на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Главным арбитром игры был Хосе Санчес Мартинес.

Единственный гол в матче был забит непосредственно перед перерывом. В компенсированное к первому тайму время нападающий «Бетиса» Абде Эззалзули отправил мяч в ворота «Хетафе» и вывел свою команду вперёд.

После перерыва гостям необходимо было отыгрываться, однако футболисты «Бетиса» сумели сохранить добытое преимущество. Хозяева не позволили сопернику восстановить равновесие и довели встречу до победного конца.

Финальный свисток зафиксировал счёт 1:0. Таким образом, команда Мануэля Пеллегрини добавила в свою копилку ещё три очка и продолжила успешное выступление на старте чемпионата Испании.

После шести матчей «Бетис» набрал 15 очков и занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. В следующем туре севильская команда 20 сентября сыграет на выезде с «Депортиво».

«Хетафе» после шести встреч имеет пять очков и располагается на 15-й позиции. В рамках 7-го тура команда 20 сентября встретится с «Малагой».

Таким образом, «Бетис» сохранил место среди лидеров чемпионата Испании, а «Хетафе» продолжает находиться во второй половине турнирной таблицы.