Хаби Алонсо стал шестым тренером с необычным антирекордом в истории Премьер-лиги

Дата публикации: 19-09-2026 01:05

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо повторил антирекорд английской Премьер-лиги после крупного поражения от «Брентфорда». Лондонская команда уступила в гостевом матче 5-го тура АПЛ со счётом 0:3.

Особенно показательным стало продолжение неприятной для «синих» тенденции в обороне. «Челси» в каждом из пяти первых матчей нынешнего чемпионата пропускал как минимум два мяча. Поражение от «Брентфорда» стало очередным поединком, в котором команда не смогла сохранить свои ворота в безопасности.

По итогам этой серии Хаби Алонсо оказался в числе тренеров, чьи команды установили один из наиболее неудачных статистических показателей на старте работы в Премьер-лиге. Испанский специалист стал лишь шестым тренером в истории турнира, при котором его команда пропускала два и более мяча в каждом из первых пяти матчей.

До Алонсо с таким показателем сталкивались команды Мика Маккарти, Сэмми Ли, Терри Коннора, Славиши Йокановича и Скотта Паркера. Теперь в этот список вошёл и действующий наставник «Челси».

В матче с «Брентфордом» лондонцы провели безголевой первый тайм, однако после перерыва оборона команды не выдержала. Джейдон Энтони открыл счёт на 61-й минуте, спустя 22 минуты Игор Тьяго увеличил преимущество хозяев, а в компенсированное время Фабиу Карвалью забил третий мяч.

После пяти туров «Челси» имеет семь очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. При этом команда продолжает оставаться одной из наиболее пропускающих на старте сезона: за пять матчей соперники забили «синим» как минимум два мяча в каждой встрече.