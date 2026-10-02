Хойлунд забил Португалии и после финального свистка толкнул Жезуша

Дата публикации: 02-10-2026 10:35

Нападающий сборной Дании Расмус Хойлунд оказался в центре внимания после матча 3-го тура Лиги наций с Португалией. Встреча состоялась в Копенгагене на стадионе «Паркен» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Хойлунд отметился голом в этой игре, после чего отпраздновал взятие ворот в характерной манере Криштиану Роналду. Португалец незадолго до матча покинул расположение национальной команды, поэтому жест датского форварда выглядел особенно символично на фоне последних событий вокруг сборной.

После финального свистка между Хойлундом и главным тренером Португалии Жорже Жезушем произошёл ещё один примечательный эпизод. Датчанин подошёл к специалисту и толкнул его в грудь. При этом наставник португальской команды не стал обострять ситуацию и отреагировал на произошедшее улыбкой.

Матч в Копенгагене стал первым после громкой истории с Роналду, который покинул расположение сборной Португалии после тренировки. Перед этим Жезуш утверждал, что между ним и 41-летним форвардом отсутствует конфликт. Тем не менее Роналду решил досрочно уехать из команды, а позднее объяснил причины своего решения.

Ситуация вокруг капитана португальцев получила продолжение уже после его отъезда. Несколько португальских СМИ сообщили, что Роналду может завершить выступления за национальную команду. На этом фоне празднование Хойлунда в стиле знаменитого форварда и его эпизод с Жезушем стали одними из самых обсуждаемых моментов встречи.

Источник: португальские СМИ