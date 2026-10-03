Грузия уступила Венгрии и осталась на последнем месте в группе
Сборная Венгрии одержала минимальную победу над Грузией в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в дивизионе B. Встреча состоялась на «Пушкаш Арене» в Будапеште и завершилась со счётом 1:0. Главным арбитром матча был Срджан Йованович из Калуджерицы (Сербия).
Единственный гол команды забили ещё до перерыва. На 35-й минуте защитник сборной Венгрии Милош Керкез отправил мяч в ворота грузинской команды и вывел хозяев вперёд. Этот гол в итоге оказался решающим.
Сборная Грузии пыталась отыграться после перерыва, однако изменить ход встречи ей не удалось. Хвича Кварацхелия провёл на поле все 90 минут, но результативными действиями не отметился. Венгрия сохранила минимальное преимущество до финального свистка и записала в актив три очка.
После трёх проведённых матчей Грузия имеет всего одно очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице группы 2. Венгрия набрала четыре очка и располагается на второй позиции.
Действующим победителем Лиги наций остаётся Португалия. В финале предыдущего розыгрыша португальская сборная сыграла с Испанией — основное и дополнительное время завершилось со счётом 2:2, после чего Португалия выиграла серию пенальти со счётом 5:3. Для португальцев этот трофей стал вторым в истории турнира.
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