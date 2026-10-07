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Испания вырвала победу у Хорватии в матче 4-го тура Лиги наций

Дата публикации: 07-10-2026 00:56

Испания вырвала победу у Хорватии в матче 4-го тура Лиги наций 

Сборная Испании одержала волевую победу над Хорватией в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. Встреча команд Лиги A состоялась на стадионе «Полюд» в Сплите и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Главным арбитром матча был бельгиец Эрик Ламбрехтс.

Хорватия первой добилась успеха. На 18-й минуте полузащитник Иван Перишич отправил мяч в ворота испанской команды и вывел хозяев вперёд. Испанцам пришлось отыгрываться после пропущенного гола.

Равновесие удалось восстановить после перерыва. На 61-й минуте полузащитник Микель Мерино поразил ворота Хорватии, сравняв счёт. После этого игра продолжилась уже при равном результате, а обе команды получили возможность побороться за победу.

Важнейший эпизод произошёл на 79-й минуте. Перишич получил красную карточку и досрочно покинул поле, оставив сборную Хорватии в меньшинстве. Испания получила численное преимущество и сумела воспользоваться им в самой концовке.

На 89-й минуте Мерино вновь оказался в центре внимания. Полузащитник забил второй мяч и оформил дубль, который принёс Испании победу со счётом 2:1.

Таким образом, хорваты открыли счёт в первом тайме, однако после перерыва испанцы дважды поразили ворота соперника. Удаление Перишича за 11 минут до конца основного времени стало одним из ключевых эпизодов встречи, после которого Испания смогла забить решающий гол.

В следующем туре Лиги наций, который состоится 12 ноября, сборная Хорватии сыграет с Англией. Испания в тот же день встретится с Чехией.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале предыдущего розыгрыша португальцы сыграли с Испанией вничью 2:2 в основное время, после чего выиграли серию пенальти со счётом 5:3.

Итог матча в Сплите — 2:1 в пользу Испании. Мерино стал автором обоих голов своей команды, а Хорватия после удаления Перишича не смогла удержать преимущество.

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