Аргентина победила Бенин в последнем матче Месси за национальную команду

Сборная Аргентины уверенно обыграла Бенин в товарищеском матче, который состоялся в ночь на 7 октября в Буэнос-Айресе. Встреча на стадионе «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти» завершилась победой хозяев со счётом 3:0 и стала последней для Лионеля Месси в составе национальной команды.

Аргентинцы трижды поразили ворота соперника. В составе победителей забитыми мячами отметились Николас Отаменди, Нико Пас и Месси, реализовавший назначенный пенальти. При этом капитан аргентинской сборной не ограничился голом — на его счету также две результативные передачи.

Для Месси эта встреча стала завершением продолжительной карьеры в национальной команде. За сборную Аргентины он впервые сыграл в августе 2005 года, выйдя на поле в товарищеском матче с Венгрией, который завершился победой аргентинцев со счётом 2:1.

За годы выступлений Месси провёл за национальную команду 208 матчей. На его счету 125 голов и 68 результативных передач. Вместе с Аргентиной нападающий выиграл чемпионат мира 2022 года, дважды становился обладателем Кубка Америки — в 2021 и 2024 годах, а также завоевал Финалиссиму в 2022-м.

Решение завершить выступления за сборную Месси принял после чемпионата мира 2026 года, который проходил в США, Канаде и Мексике. О своём уходе из национальной команды футболист сообщил самостоятельно, опубликовав соответствующее письмо в социальных сетях.

В прощальной встрече Месси вновь оказался среди главных действующих лиц. Он забил с 11-метровой отметки и дважды помог партнёрам отличиться, а Аргентина завершила матч крупной победой над Бенином — 3:0.

Таким образом, последний матч Месси за сборную Аргентины получился результативным. За национальную команду он завершил карьеру с 125 голами и 68 ассистами в 208 встречах.