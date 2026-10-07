Месси попрощался со сборной Аргентины после 20 лет в национальной команде 

Дата публикации: 07-10-2026 09:48

Лионель Месси провёл свой последний матч за сборную Аргентины. Встреча с Бенином завершилась победой «альбиселесте» со счётом 3:0, а капитан команды принял непосредственное участие в двух результативных атаках: сам реализовал пенальти и ещё дважды помог партнёрам забить.

После финального свистка Месси выступил перед болельщиками. Для 39-летнего футболиста этот момент оказался особенно эмоциональным — спустя более двух десятилетий он завершает выступления за национальную команду.

«Сегодня трудно что-либо сказать: меня переполняют эмоции, в голове так много мыслей. Мой отец – первый, о ком я думаю. Всё, что я могу сделать, — это выразить благодарность, как я уже делал в своём прощальном письме.

Для меня было огромной гордостью носить эту футболку более 20 лет. Даже в самые тяжёлые времена я никогда не переставал бороться, всегда выкладывался без остатка и всегда был в строю. Расставание с командой причинит мне глубокую боль. Клянусь, я хотел бы приезжать сюда всю жизнь, ведь играть за сборную Аргентины — это лучшее, что может случиться», – приводит слова Месси TyC Sports.

Месси впервые сыграл за главную команду Аргентины в 2005 году. За прошедшие годы он стал рекордсменом национальной команды по количеству матчей и голов, а также её главным лидером на крупнейших международных турнирах.

Встреча с Бенином стала для него 208-й в составе сборной. За это время нападающий забил 126 мячей и отдал 70 результативных передач.

Теперь эта статистика останется частью истории «альбиселесте». Последний матч Месси получился результативным для самого футболиста и победным для Аргентины, что позволило капитану уйти из национальной команды на мажорной ноте.