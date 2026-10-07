12:59 ()
Свернуть список

Месси попрощался со сборной Аргентины после 20 лет в национальной команде

Дата публикации: 07-10-2026 09:48

Месси попрощался со сборной Аргентины после 20 лет в национальной команде 

Лионель Месси провёл свой последний матч за сборную Аргентины. Встреча с Бенином завершилась победой «альбиселесте» со счётом 3:0, а капитан команды принял непосредственное участие в двух результативных атаках: сам реализовал пенальти и ещё дважды помог партнёрам забить.

После финального свистка Месси выступил перед болельщиками. Для 39-летнего футболиста этот момент оказался особенно эмоциональным — спустя более двух десятилетий он завершает выступления за национальную команду.

«Сегодня трудно что-либо сказать: меня переполняют эмоции, в голове так много мыслей. Мой отец – первый, о ком я думаю. Всё, что я могу сделать, — это выразить благодарность, как я уже делал в своём прощальном письме.

Для меня было огромной гордостью носить эту футболку более 20 лет. Даже в самые тяжёлые времена я никогда не переставал бороться, всегда выкладывался без остатка и всегда был в строю. Расставание с командой причинит мне глубокую боль. Клянусь, я хотел бы приезжать сюда всю жизнь, ведь играть за сборную Аргентины — это лучшее, что может случиться», – приводит слова Месси TyC Sports.

Месси впервые сыграл за главную команду Аргентины в 2005 году. За прошедшие годы он стал рекордсменом национальной команды по количеству матчей и голов, а также её главным лидером на крупнейших международных турнирах.

Встреча с Бенином стала для него 208-й в составе сборной. За это время нападающий забил 126 мячей и отдал 70 результативных передач.

Теперь эта статистика останется частью истории «альбиселесте». Последний матч Месси получился результативным для самого футболиста и победным для Аргентины, что позволило капитану уйти из национальной команды на мажорной ноте.

Социальные комментарии Cackle
  • Аргентина победила Бенин в последнем матче Месси за национальную команду
    Аргентина победила Бенин в последнем матче Месси за национальную команду
    Сборная Аргентины уверенно обыграла Бенин в товарищеском матче, который состоялся в ночь на 7 октября в Буэнос-Айресе. Встреча на стадионе...
  • Испания вырвала победу у Хорватии в матче 4-го тура Лиги наций
    Испания вырвала победу у Хорватии в матче 4-го тура Лиги наций
    Сборная Испании одержала волевую победу над Хорватией в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. Встреча команд Лиги A...
  • Англия забила Чехии три гола и одержала крупную победу в Лиге наций
    Англия забила Чехии три гола и одержала крупную победу в Лиге наций
    Сборная Англии уверенно обыграла Чехию в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций сезона-2026/2027. Встреча команд Лиги A состоялась сегодня, 6...
  • Беларусь минимально обыграла Финляндию в 4-м туре Лиги наций
    Беларусь минимально обыграла Финляндию в 4-м туре Лиги наций
    Сборная Беларуси одержала победу над Финляндией в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций сезона. Встреча команд Лиги C состоялась на стадионе...
  • Почему Забарный редко играет за ПСЖ после перехода за 63 млн евро
    Почему Забарный редко играет за ПСЖ после перехода за 63 млн евро
    Переход Ильи Забарного в ПСЖ пока не превратился для украинского защитника в гарантированное место на поле. После возвращения из сборной Украины...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close