Месси попрощался со сборной Аргентины после 20 лет в национальной команде
Лионель Месси провёл свой последний матч за сборную Аргентины. Встреча с Бенином завершилась победой «альбиселесте» со счётом 3:0, а капитан команды принял непосредственное участие в двух результативных атаках: сам реализовал пенальти и ещё дважды помог партнёрам забить.
После финального свистка Месси выступил перед болельщиками. Для 39-летнего футболиста этот момент оказался особенно эмоциональным — спустя более двух десятилетий он завершает выступления за национальную команду.
«Сегодня трудно что-либо сказать: меня переполняют эмоции, в голове так много мыслей. Мой отец – первый, о ком я думаю. Всё, что я могу сделать, — это выразить благодарность, как я уже делал в своём прощальном письме.
Для меня было огромной гордостью носить эту футболку более 20 лет. Даже в самые тяжёлые времена я никогда не переставал бороться, всегда выкладывался без остатка и всегда был в строю. Расставание с командой причинит мне глубокую боль. Клянусь, я хотел бы приезжать сюда всю жизнь, ведь играть за сборную Аргентины — это лучшее, что может случиться», – приводит слова Месси TyC Sports.
Месси впервые сыграл за главную команду Аргентины в 2005 году. За прошедшие годы он стал рекордсменом национальной команды по количеству матчей и голов, а также её главным лидером на крупнейших международных турнирах.
Встреча с Бенином стала для него 208-й в составе сборной. За это время нападающий забил 126 мячей и отдал 70 результативных передач.
Теперь эта статистика останется частью истории «альбиселесте». Последний матч Месси получился результативным для самого футболиста и победным для Аргентины, что позволило капитану уйти из национальной команды на мажорной ноте.
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