Месси забил в 46-й национальной команде в своей карьере 

Дата публикации: 07-10-2026 09:50

Лионель Месси в последний раз вышел на поле в составе сборной Аргентины. Прощальной для 39-летнего капитана стала товарищеская встреча с Бенином, состоявшаяся в Буэнос-Айресе на стадионе «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти». Аргентинцы выиграли со счётом 3:0.

Для самого Месси вечер получился результативным. На 71-й минуте форвард «Интер Майами» подошёл к одиннадцатиметровой отметке и уверенно реализовал пенальти. Этот гол стал для него особенным ещё и с точки зрения географии соперников.

Бенин оказался 46-й национальной командой, которой Месси забивал за карьеру. Больше всего голов аргентинец отправил в ворота европейских сборных — на их долю приходится 14 команд.

Ещё 10 национальных команд, которым забивал Месси, представляют КОНКАКАФ. Девять соперников относятся к КОМНЕБОЛ, семь — к Африке, а ещё шесть сборных являются представителями Азии.

Путь Месси в национальной команде начался более 21 года назад. В августе 2005-го он впервые сыграл за Аргентину, приняв участие в товарищеском матче с Венгрией. Та встреча завершилась со счётом 2:1.

С тех пор форвард провёл за «альбиселесте» 208 матчей. На его счету 126 забитых мячей и 70 результативных передач.

Теперь эти показатели окончательно сформировали статистику Месси в сборной Аргентины. В свой последний вечер за национальную команду капитан не ограничился символическим выходом на поле — он забил, помог команде крупно победить Бенин и завершил международную карьеру результативным выступлением.