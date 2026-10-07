Месси забил в 46-й национальной команде в своей карьере
Лионель Месси в последний раз вышел на поле в составе сборной Аргентины. Прощальной для 39-летнего капитана стала товарищеская встреча с Бенином, состоявшаяся в Буэнос-Айресе на стадионе «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти». Аргентинцы выиграли со счётом 3:0.
Для самого Месси вечер получился результативным. На 71-й минуте форвард «Интер Майами» подошёл к одиннадцатиметровой отметке и уверенно реализовал пенальти. Этот гол стал для него особенным ещё и с точки зрения географии соперников.
Бенин оказался 46-й национальной командой, которой Месси забивал за карьеру. Больше всего голов аргентинец отправил в ворота европейских сборных — на их долю приходится 14 команд.
Ещё 10 национальных команд, которым забивал Месси, представляют КОНКАКАФ. Девять соперников относятся к КОМНЕБОЛ, семь — к Африке, а ещё шесть сборных являются представителями Азии.
Путь Месси в национальной команде начался более 21 года назад. В августе 2005-го он впервые сыграл за Аргентину, приняв участие в товарищеском матче с Венгрией. Та встреча завершилась со счётом 2:1.
С тех пор форвард провёл за «альбиселесте» 208 матчей. На его счету 126 забитых мячей и 70 результативных передач.
Теперь эти показатели окончательно сформировали статистику Месси в сборной Аргентины. В свой последний вечер за национальную команду капитан не ограничился символическим выходом на поле — он забил, помог команде крупно победить Бенин и завершил международную карьеру результативным выступлением.
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