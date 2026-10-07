Скалони расплакался перед прощанием Месси со сборной Аргентины 

Дата публикации: 07-10-2026 09:53

Прощальный матч Лионеля Месси за сборную Аргентины оказался тяжёлым не только для самого футболиста, но и для главного тренера команды Лионеля Скалони. После победы над Бенином со счётом 3:0 наставник рассказал о своих эмоциях и признался, что не смог сдержать слёз перед началом встречи.

Месси провёл один из лучших возможных последних матчей за «альбиселесте»: 39-летний капитан забил один гол и дважды ассистировал партнёрам. После финального свистка внимание Скалони было сосредоточено не столько на результате, сколько на завершении огромной эпохи в истории аргентинской сборной.

Тренер отметил, что ещё во время предматчевого мероприятия лично обратился к Месси. Для самого Скалони работа с аргентинской звездой стала исполнением мечты, о которой он прежде даже не мог всерьёз думать.

«Это был очень эмоциональный и в то же время грустный день, потому что он больше не будет играть в этой футболке. Для меня было мечтой тренировать его. Я сказал ему об этом сегодня при всех — с теми крохами сил, что у меня оставались. Думаю, любой аргентинец сказал бы то же самое», — приводит слова Скалони Ole.

Наставник сборной подчеркнул, что Месси на протяжении всей своей карьеры оставался футболистом исключительного уровня. Возможность находиться рядом с ним Скалони назвал огромной честью.

По словам тренера, именно осознание окончания эпохи частично стало причиной его слёз перед матчем. Скалони признался, что в тот момент его переполняли воспоминания и мысли о многолетнем пути капитана национальной команды.

«Это была мечта, которую мне удалось воплотить в жизнь. Я никогда в жизни не мог представить, что стану его тренером — тренером величайшего футболиста в истории. Он был лучшим на протяжении всей своей двадцатилетней карьеры и остаётся им до сих пор», — сказал Скалони.

Аргентинский специалист понимает, что после ухода Месси национальной команде придётся начинать новый этап. При этом он не сомневается, что сборная продолжит развиваться, хотя заменить игрока такого масштаба практически невозможно.

«Будет по-настоящему грустно больше не видеть его, ведь он оставляет после себя невероятное наследие. Мы, безусловно, будем двигаться дальше, потому что нужно идти вперёд. Сборная Аргентины продолжит свой путь, но таких футболистов, как он, больше не будет», — приводит слова тренера Ole.

За время выступлений за Аргентину Месси провёл 208 матчей. На его счету 126 голов и 70 результативных передач. Матч с Бенином стал последней страницей его карьеры в национальной команде.