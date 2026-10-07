Джеррард предрёк Жезушу увольнение после конфликта с Роналду 

Дата публикации: 07-10-2026 22:34

Стивен Джеррард считает, что Жорже Жезуш может дорого заплатить за конфликт с Криштиану Роналду. Бывший капитан «Ливерпуля» прокомментировал ситуацию после публичного заявления португальского форварда, в котором тот изложил собственную версию произошедшего в расположении национальной команды.

Роналду 6 октября подробно рассказал о своих отношениях с новым главным тренером сборной Португалии. Нападающий заявил, что Жезуш нарушил достигнутые ранее договорённости, после чего Криштиану покинул лагерь команды. При этом футболист подчеркнул, что не считает эту историю завершением своей карьеры в сборной.

Джеррард полагает, что последствия конфликта для наставника могут оказаться гораздо серьёзнее, чем кажется сейчас. Англичанин считает, что Жезуш оказался в крайне сложной ситуации из-за статуса своего главного оппонента.

«Я думаю, что Жорже Жезуш только что подписал себе приговор к увольнению, потому что Роналду — это большая величина, он сила, Роналду — это целая нация и никто не идёт против целой нации», — приводит слова Джеррарда FullTime Report в соцсети X.

Бывший полузащитник также вспомнил историю Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед». Нидерландский специалист конфликтовал с Роналду во время работы в английском клубе, а португалец в итоге покинул команду.

По мнению Джеррарда, нынешняя ситуация имеет схожий характер. Он считает, что тренер обязан выстраивать отношения с футболистами на основе взаимного уважения, независимо от их статуса и роли внутри команды.

«То же самое произошло с тен Хагом в «Манчестер Юнайтед», и его карьера была навсегда разрушена. Вы должны уважать своих игроков так же, как они уважают вас как тренера. Я думаю, в этом была проблема между Роналду и Жезушем», — сказал Джеррард.

При этом англичанин не стал утверждать, что конфликт обязательно приведёт к немедленной отставке наставника. Однако его прогноз для Жезуша оказался однозначно негативным.

«Я желаю ему всего наилучшего, но я знаю, что для Жезуша это плохо кончится», — добавил Джеррард.

Теперь ситуация вокруг сборной Португалии получила новый виток. После заявления Роналду публично высказался один из наиболее известных бывших капитанов английского футбола, связавший дальнейшую судьбу Жезуша с тем, как будет развиваться конфликт вокруг главной звезды национальной команды.