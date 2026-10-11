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«Манчестер Юнайтед» начал поиск нового тренера и заинтересовался Нагельсманом

Дата публикации: 11-10-2026 22:58

«Манчестер Юнайтед» начал поиск нового тренера и заинтересовался Нагельсманом 

«Манчестер Юнайтед» начал процесс поиска нового главного тренера. Руководство английского клуба уже приступило к официальным шагам по назначению специалиста, который может сменить Майкла Кэррика. Об этом сообщает indykaila News на странице в социальной сети X.

Одним из возможных кандидатов стал бывший главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман. По информации источника, представители немецкого специалиста открыты к диалогу с манкунианцами и готовы выслушать их предложения.

На первом этапе сторонам предстоит обсудить планы клуба на будущее и оценить, насколько предлагаемая спортивная стратегия соответствует футбольной философии Нагельсмана. О конкретных договорённостях или достигнутом соглашении пока не сообщается.

При этом, как утверждает источник, руководство «Манчестер Юнайтед» не уверено, что Кэррик способен вывести команду на новый уровень в долгосрочной перспективе. Нынешнее положение тренера оценивается как непростое: ему, по выражению источника, «потребуется чудо», чтобы сохранить свою должность.

Кэррик возглавил «красных дьяволов» в январе 2026 года. Однако начало чемпионата Англии складывается для команды неудачно. После шести матчей «Манчестер Юнайтед» набрал шесть очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.

Пока неизвестно, когда клуб примет окончательное решение по будущему нынешнего наставника. Тем не менее интерес к Нагельсману указывает на то, что руководство уже рассматривает альтернативные варианты на случай смены тренера.

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