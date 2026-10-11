Гарри Кейн близок к подписанию нового контракта с «Баварией» 

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн в ближайшие дни должен подписать новое долгосрочное соглашение с немецким клубом. Контракт капитана сборной Англии будет рассчитан до лета 2030 года. Об этом сообщил итальянский инсайдер Николо Скира в социальных сетях.

По информации журналиста, стороны уже согласовали все ключевые детали будущей сделки. Официальное оформление соглашения ожидается в ближайшее время.

Интерес к Кейну сохранялся и во время минувшего летнего трансферного окна. Несколько ведущих европейских клубов рассматривали возможность приглашения английского форварда. Кроме того, внимание на нападающего обращали представители чемпионата Саудовской Аравии.

Однако сам футболист, как утверждает Скира, отдавал приоритет продолжению карьеры в Мюнхене. Кейн намерен остаться в «Баварии», где продолжит выступать за один из ведущих клубов Европы.

Новое соглашение позволит немецкой команде сохранить опытного нападающего на несколько следующих сезонов. Если договор будет подписан на обозначенных условиях, сотрудничество Кейна с «Баварией» продлится до 2030 года.