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«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» и возглавил таблицу АПЛ

Дата публикации: 11-10-2026 23:08

«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» и возглавил таблицу АПЛ 

«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Ливерпулем» в центральном матче 6-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027. Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей. Главным арбитром игры был Крис Кавана.

Первый тайм прошёл без забитых мячей, однако после перерыва ситуация на поле резко изменилась. На 62-й минуте «Ливерпуль» остался в меньшинстве: прямую красную карточку получил Райан Гравенберх. Удаление серьёзно осложнило положение хозяев и стало одним из ключевых эпизодов встречи.

Гости быстро воспользовались численным преимуществом. Уже на 65-й минуте Эрлинг Холанд открыл счёт и вывел «Манчестер Сити» вперёд. Спустя всего три минуты Жереми Доку удвоил преимущество команды, забив второй мяч в ворота мерсисайдцев.

«Ливерпуль» оказался в сложной ситуации: хозяевам нужно было отыгрывать два гола, играя вдесятером. На 78-й минуте Райан Шерки окончательно закрепил преимущество «горожан», отправив третий мяч в сетку. После этого интрига в матче фактически исчезла, а гости довели встречу до уверенной победы.

Таким образом, «Манчестер Сити» забил трижды во втором тайме и не позволил сопернику отличиться. Удаление Гравенберха повлияло на ход игры, после чего команда гостей быстро реализовала свои возможности и добилась крупного результата на выезде.

После шести туров «Ливерпуль» набрал девять очков и занимает девятое место в таблице АПЛ. «Манчестер Сити» имеет в активе 18 очков и располагается на первой строчке.

Следующие матчи обе команды проведут 17 октября. «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Брентфордом», а «Манчестер Сити» встретится с «Ипсвич Таун».

Итог встречи на «Энфилде» — 3:0 в пользу «Манчестер Сити». Холанд, Доку и Шерки отличились после удаления Гравенберха, а команда Пепа Гвардиолы укрепила свои позиции и возглавила турнирную таблицу чемпионата Англии.

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