Винисиус столкнулся с директором Ла Лиги и назвал чемпионат «дерьмовой лигой» 

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор оказался в центре нового скандала после матча 8-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала». Бразилец не только получил красную карточку, но и, по словам журналиста DAZN Исаака Футо, вступил в конфликт с представителем Ла Лиги, покидая поле.

Инцидент произошёл вблизи зоны работы системы видеоповторов VAR. Как утверждает Футо, Винисиус толкнул директора по матчам Ла Лиги Луиса Лопеса. Первоначально журналист предположил, что футболист мог принять сотрудника за одного из видеоарбитров, однако позднее получил другую информацию.

По словам Футо, бразилец понимал, с кем именно столкнулся. Кроме того, нападающий позволил себе грубое высказывание в адрес чемпионата Испании.

«Дерьмовая лига», — такую фразу, как утверждает журналист, Винисиус произнёс в адрес Луиса Лопеса, после чего быстро покинул поле. Футо назвал поведение игрока абсолютно предосудительным.

Сам эпизод с удалением произошёл на 72-й минуте встречи. Главный арбитр Исидро Диас де Мера сначала отменил гол Винисиуса, а затем показал ему красную карточку после просмотра видеоповтора. Во время атаки форвард «Реала» схватил за волосы полузащитника «Вильярреала» Натана Салиба, что и стало причиной дисциплинарного решения.

Теперь последствия для бразильца могут оказаться серьёзнее обычного наказания за удаление. В протоколе, как отмечается, зафиксировано агрессивное поведение футболиста по отношению к судье. Эта запись может стать основанием для более продолжительной дисквалификации.

Окончательные сроки возможного наказания пока не определены. Если дисциплинарные органы учтут обстоятельства эпизода и поведение Винисиуса после красной карточки, нападающий рискует пропустить несколько следующих матчей «Реала».