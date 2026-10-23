«Особая любовь к городу и клубу»: Месси высказался о «Барселоне» 

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поделился воспоминаниями о выступлениях за «Барселону» и рассказал о своём отношении к каталонскому клубу. В составе сине-гранатовых футболист выиграл множество командных трофеев и индивидуальных наград.

«Что для меня значит „Барселона“? Столько прекрасных моментов, что трудно свести значение этого клуба к нескольким словам… Я чувствую очень особую любовь к городу и клубу», — приводит слова Месси аккаунт All About Argentina в социальной сети X.

Аргентинец подчеркнул, что годы в каталонской команде запомнились ему не только завоёванными титулами, но и тем, как футболисты добивались успеха и получали удовольствие от совместной игры.

«В Барселоне нам повезло выиграть всё, не только благодаря тому, чего мы достигли, но и благодаря тому, как мы это сделали, и тому, как сильно мы наслаждались игрой, победами и достижением важных вех», — отметил нападающий.

При этом Месси выделил не только крупные победы и значимые достижения, но и повседневную жизнь команды. По его словам, особую ценность имели совместные тренировки и моменты, которые футболисты проводили вместе за пределами матчей.

«Но самое важное — это наслаждение деталями повседневной жизни, тренировочными занятиями и прекрасными моментами, которые мы проводили вместе», — добавил аргентинец.

Таким образом, Месси подчеркнул, что его связь с «Барселоной» определяется не только трофеями и спортивными успехами, но и воспоминаниями о жизни в клубе, атмосфере команды и времени, проведённом вместе с партнёрами.