Аякс - Аталанта 22 октября обзор матча Дата публикации: 23-10-2026 Аякс 2 : 0 Аталанта События матча Аякс - Аталанта 45' Софьян Амрабат 62' ⇄ Лазар Самарджич / Шарль Де Кетеларе 62' ⇄ Виктор Цыганков / Дави Классен 62' ⇄ Абделла Уазан / Оскар Глух 66' ⇄ Толу Арокодаре / Маркос Леонардо 68' Лазар Самарджич 72' ⇄ Никола Крстович / Джанлука Скамакка 80' ⇄ Марио Пашалич / Джанлука Гаэтано 80' ⇄ Джон Роу / Элиф Элмас 86' Никола Залевский 87' ⚽ Толу Арокодаре (1 - 0) 90' ⇄ Дис Янсе / Юлиан Брандт 90' Марк-Андре тер Стеген 90' ⚽ Абделла Уазан (2 - 0) Составы команд Аякс Амстердам, Нидерланды Аталанта Бергамо, Италия 1 вр Марк-Андре тер Штеген 2 зщ Лукас Роза 30 зщ Арон Бауман 15 зщ Юри Бас 5 зщ Оуэн Вейндал 4 пз Софьян Амрабат 18 пз Дави Классен 62' 24 пз Йорти Мокио 8 пз Юлиан Брандт 90+1' 10 пз Оскар Глух 62' 38 нп Маркос Леонардо 66' 68 пз Абделла Уазан 62' 11 нп Виктор Цыганков 62' 99 нп Толуваласе Арокодаре 66' 36 зщ Дис Янсе 90+1' 29 вр Марко Карнезекки 31 зщ Томас Кристенсен 40 зщ Реля Обрич 16 пз Рауль Белланова 77 пз Давиде Дзаппакоста 70 пз Джанлука Гаэтано 80' 13 пз Эдерсон 99 пз Элиф Элмас 80' 17 пз Шарль Де Кетеларе 62' 59 пз Никола Залевски 9 нп Джанлука Скамакка 72' 10 пз Лазар Самарджич 62' 90 нп Никола Крстович 72' 8 пз Марио Пашалич 80' 11 пз Джонатан Роу 80' Запасные 22 вр Юри Херкенс 26 вр Мартен Пас 6 зщ Тило Керер 21 зщ Хофре Торрентс 43 пз Райан Бунида 67 пз Мохамед Абдалла 49 нп Диего Пуньо 57 вр Марко Спортьелло 41 пз Джависон Иделе 46 пз Сергей Левак 47 пз Лоренцо Бернаскони 51 Mattia Sonzogni 48 Andrea Bonanomi 55 Isaac Isoa Главные тренеры Мичел Санчес Маурицио Сарри Голы Толуваласе Арокодаре Юри Бас 1:0 87' Абделла Уазан Толуваласе Арокодаре 2:0 90+3' Наказания Софьян Амрабат 45' Лазар Самарджич 68' Никола Залевски 86' Марк-Андре тер Штеген 90+2'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Аякс - Аталанта, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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