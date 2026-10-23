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Аякс - Аталанта 22 октября обзор матча

Дата публикации: 23-10-2026
Аякс
Аякс
2 : 0
Аталанта
Аталанта
События матча Аякс - Аталанта
45'
Софьян Амрабат
62'
Лазар Самарджич / Шарль Де Кетеларе
62'
Виктор Цыганков / Дави Классен
62'
Абделла Уазан / Оскар Глух
66'
Толу Арокодаре / Маркос Леонардо
68'
Лазар Самарджич
72'
Никола Крстович / Джанлука Скамакка
80'
Марио Пашалич / Джанлука Гаэтано
80'
Джон Роу / Элиф Элмас
86'
Никола Залевский
87'
Толу Арокодаре (1 - 0)
90'
Дис Янсе / Юлиан Брандт
90'
Марк-Андре тер Стеген
90'
Абделла Уазан (2 - 0)
Составы команд
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Аталанта
Бергамо, Италия
1ГерманияврМарк-Андре тер Штеген
2БразилиязщЛукас Роза
30НидерландызщАрон Бауман
15НидерландызщЮри Бас
5НидерландызщОуэн Вейндал
4МароккопзСофьян Амрабат
18НидерландыпзДави Классен
62'
24БельгияпзЙорти Мокио
8ГерманияпзЮлиан Брандт
90+1'
10ИзраильпзОскар Глух
62'
38БразилиянпМаркос Леонардо
66'
68МароккопзАбделла Уазан
62'
11УкраинанпВиктор Цыганков
62'
99НигериянпТолуваласе Арокодаре
66'
36НидерландызщДис Янсе
90+1'
29ИталияврМарко Карнезекки
31ДаниязщТомас Кристенсен
40СловениязщРеля Обрич
16ИталияпзРауль Белланова
77ИталияпзДавиде Дзаппакоста
70ИталияпзДжанлука Гаэтано
80'
13Бразилияпз Эдерсон
99Северная МакедонияпзЭлиф Элмас
80'
17БельгияпзШарль Де Кетеларе
62'
59ПольшапзНикола Залевски
9ИталиянпДжанлука Скамакка
72'
10СербияпзЛазар Самарджич
62'
90ЧерногориянпНикола Крстович
72'
8ХорватияпзМарио Пашалич
80'
11АнглияпзДжонатан Роу
80'
Запасные
22НидерландыврЮри Херкенс
26ИндонезияврМартен Пас
6ГерманиязщТило Керер
21ИспаниязщХофре Торрентс
43МароккопзРайан Бунида
67НидерландыпзМохамед Абдалла
49ИталиянпДиего Пуньо
57ИталияврМарко Спортьелло
41ИталияпзДжависон Иделе
46ХорватияпзСергей Левак
47ИталияпзЛоренцо Бернаскони
51ИталияMattia Sonzogni
48ИталияAndrea Bonanomi
55ИталияIsaac Isoa
Главные тренеры
ИспанияМичел Санчес
ИталияМаурицио Сарри
Голы
Толуваласе Арокодаре
Юри Бас
1:0
87'
Абделла Уазан
Толуваласе Арокодаре
2:0
90+3'
Наказания
Софьян Амрабат
45'
Лазар Самарджич
68'
Никола Залевски
86'
Марк-Андре тер Штеген
90+2'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Аякс - Аталанта, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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