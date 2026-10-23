Аякс - Аталанта 22 октября обзор матча
Дата публикации: 23-10-2026
Аякс
2 : 0
Аталанта
События матча Аякс - Аталанта
45'
Софьян Амрабат
62'
⇄
Лазар Самарджич / Шарль Де Кетеларе
62'
⇄
Виктор Цыганков / Дави Классен
62'
⇄
Абделла Уазан / Оскар Глух
66'
⇄
Толу Арокодаре / Маркос Леонардо
68'
Лазар Самарджич
72'
⇄
Никола Крстович / Джанлука Скамакка
80'
⇄
Марио Пашалич / Джанлука Гаэтано
80'
⇄
Джон Роу / Элиф Элмас
86'
Никола Залевский
87'
⚽
Толу Арокодаре (1 - 0)
90'
⇄
Дис Янсе / Юлиан Брандт
90'
Марк-Андре тер Стеген
90'
⚽
Абделла Уазан (2 - 0)
Составы команд
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Аталанта
Бергамо, Италия
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|2
|зщ
|Лукас Роза
|30
|зщ
|Арон Бауман
|15
|зщ
|Юри Бас
|5
|зщ
|Оуэн Вейндал
|4
|пз
|Софьян Амрабат
|18
|пз
|Дави Классен
62'
|24
|пз
|Йорти Мокио
|8
|пз
|Юлиан Брандт
90+1'
|10
|пз
|Оскар Глух
62'
|38
|нп
|Маркос Леонардо
66'
|68
|пз
|Абделла Уазан
62'
|11
|нп
|Виктор Цыганков
62'
|99
|нп
|Толуваласе Арокодаре
66'
|36
|зщ
|Дис Янсе
90+1'
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|40
|зщ
|Реля Обрич
|16
|пз
|Рауль Белланова
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|70
|пз
|Джанлука Гаэтано
80'
|13
|пз
|Эдерсон
|99
|пз
|Элиф Элмас
80'
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
62'
|59
|пз
|Никола Залевски
|9
|нп
|Джанлука Скамакка
72'
|10
|пз
|Лазар Самарджич
62'
|90
|нп
|Никола Крстович
72'
|8
|пз
|Марио Пашалич
80'
|11
|пз
|Джонатан Роу
80'
Запасные
|22
|вр
|Юри Херкенс
|26
|вр
|Мартен Пас
|6
|зщ
|Тило Керер
|21
|зщ
|Хофре Торрентс
|43
|пз
|Райан Бунида
|67
|пз
|Мохамед Абдалла
|49
|нп
|Диего Пуньо
|57
|вр
|Марко Спортьелло
|41
|пз
|Джависон Иделе
|46
|пз
|Сергей Левак
|47
|пз
|Лоренцо Бернаскони
|51
|Mattia Sonzogni
|48
|Andrea Bonanomi
|55
|Isaac Isoa
Главные тренеры
|Мичел Санчес
|Маурицио Сарри
Голы
Толуваласе Арокодаре
Юри Бас
1:0
87'
Абделла Уазан
Толуваласе Арокодаре
2:0
90+3'
Наказания
Софьян Амрабат
45'
Лазар Самарджич
68'
Никола Залевски
86'
Марк-Андре тер Штеген
90+2'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Аякс - Аталанта, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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