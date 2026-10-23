Ван Гал назвал новый формат Лиги чемпионов нелепым и высказался о коррупции в УЕФА 

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал выступил с резкой критикой нового формата Лиги чемпионов УЕФА. По мнению специалиста, организация уделяет слишком много внимания финансовой выгоде, а расширение турнира негативно сказывается на качестве футбола.

«Это нелепо — то, какой формат турнира придумала УЕФА. Сейчас в нём может участвовать кто угодно. УЕФА думает лишь о том, как заработать деньги. Это коррумпированный мир.

Она ведь называется Лигой чемпионов, не так ли? В ней должны играть лучшие команды. Разрыв в уровне команд был бы меньше, голов — тоже, зато сами матчи были бы гораздо качественнее, а футбол — лучше», — приводит слова ван Гала Goal.

Ещё одной проблемой нидерландский специалист считает большое количество матчей в современном футбольном календаре. По его мнению, высокая нагрузка увеличивает риск травм у игроков. В качестве примера ван Гал упомянул повреждение вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии.

«Много матчей, а значит, больше травм», — подчеркнул тренер.

Луи ван Гал имеет большой опыт работы на клубном и международном уровнях. В разные годы он возглавлял «Аякс», «Барселону», «Баварию», АЗ и «Манчестер Юнайтед». Кроме того, специалист трижды становился главным тренером сборной Нидерландов.

Ван Гал считает, что сокращение числа участников и матчей могло бы повысить уровень конкуренции в Лиге чемпионов и положительно сказаться на качестве игры.