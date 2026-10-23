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Минск - Барановичи 23 Октября прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
23 Октября 2026 года в 17:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 26-й тур
Минск
Барановичи

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
Минск
Минск
Барановичи
Барановичи
История личных встреч
13.06.2026 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Барановичи2 : 1Минск
21.09.2016 Кубок Беларуси 1/8 финала. 1-й матч Барановичи2 : 3 ДВМинск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
МЛ Витебск2453
2
Лига конференций
Динамо Мн2452
3
Лига конференций
Ислочь2449
4 Динамо-Брест2544
5 Неман2543
6 Витебск2540
7 Гомель2540
8 Минск2534
9 Торпедо-БелАЗ2533
10 Славия-Мозырь2528
11 Барановичи2525
12 Арсенал Дз2523
13 БАТЭ2521
14
Стыковая зона
Белшина2421
15
Зона вылета
Днепр М2519
16
Зона вылета
Нафтан2517
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Минск
0%
Ничья
0%
Барановичи
0%

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