Минск - Барановичи 23 Октября прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000 23 Октября 2026 года в 17:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига , 26-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Минск Минск Барановичи Барановичи История личных встреч 13.06.2026 Беларусь — Высшая лига 11-й тур 2 : 1 21.09.2016 Кубок Беларуси 1/8 финала. 1-й матч 2 : 3 ДВ Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов МЛ Витебск 24 53 2 Лига конференций Динамо Мн 24 52 3 Лига конференций Ислочь 24 49 4 Динамо-Брест 25 44 5 Неман 25 43 6 Витебск 25 40 7 Гомель 25 40 8 Минск 25 34 9 Торпедо-БелАЗ 25 33 10 Славия-Мозырь 25 28 11 Барановичи 25 25 12 Арсенал Дз 25 23 13 БАТЭ 25 21 14 Стыковая зона Белшина 24 21 15 Зона вылета Днепр М 25 19 16 Зона вылета Нафтан 25 17