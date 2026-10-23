Фернандеш сохранит капитанскую повязку «Манчестер Юнайтед» после критики тактики
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не будет лишён капитанской повязки после критических высказываний о тактике команды в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Комо». По информации журналиста Sky Sports Роба Дорсетта, клуб также вряд ли применит к футболисту дисциплинарные меры.
Встреча завершилась поражением манкунианцев со счётом 1:4. После игры Фернандеш заявил, что команда выбрала неверную тактику и должна была активнее прессинговать соперника.
Как сообщает источник, в «Манчестер Юнайтед» недовольны публичной критикой со стороны капитана. При этом в клубе в целом понимают его реакцию и считают, что португалец выразил вполне объяснимое разочарование после крупного поражения.
Таким образом, Фернандеш, вероятнее всего, сохранит статус капитана команды, несмотря на возникшую ситуацию. Руководство не планирует серьёзно наказывать полузащитника за его комментарии.
Тем временем главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик продолжит руководить командой в ближайшем матче английской Премьер-лиги. 25 октября манкунианцы встретятся с «Борнмутом» в рамках 8-го тура чемпионата.
Однако, по информации источника, среди руководителей клуба усиливается обеспокоенность серией неудачных результатов команды. Предстоящая встреча станет очередным испытанием для манкунианцев на фоне давления из-за выступлений в нынешнем сезоне.
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