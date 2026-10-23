Гол в ворота «Барселоны» привлёк внимание каталонцев к Батракову
«Барселона» проявила интерес к российскому атакующему полузащитнику «Галатасарая» Алексею Батракову. Об этом сообщил журналист и инсайдер Эркем Конур на своей странице в социальной сети X.
По информации источника, внимание каталонского клуба к 21-летнему футболисту усилилось после его выступления в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. В той встрече «Барселона» одержала победу над «Галатасараем» со счётом 4:1, однако Батраков сумел отметиться забитым мячом.
Российский полузащитник открыл счёт на 28-й минуте, отправив мяч в ворота соперника ударом с линии штрафной площади. Несмотря на результативное действие Батракова, турецкая команда не смогла удержать преимущество и в итоге потерпела поражение.
Батраков присоединился к «Галатасараю» в летнее трансферное окно, перейдя из московского «Локомотива». С момента перехода российский футболист провёл девять матчей во всех турнирах, забил два гола и записал на свой счёт две результативные передачи.
Пока не сообщается, перерос ли интерес «Барселоны» в конкретные трансферные переговоры. Информация Эркема Конура указывает на внимание каталонского клуба к российскому полузащитнику, однако возможные дальнейшие шаги сторон остаются неизвестными.
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