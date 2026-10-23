«Реал» отправит нескольких номинантов на «Золотой мяч» после бойкота прошлых церемоний
Мадридский «Реал» будет широко представлен на церемонии вручения «Золотого мяча», которая состоится в Лондоне 26 октября. Об этом сообщает французское издание L’Équipe.
Таким образом, испанский клуб вернётся на мероприятие после бойкота двух предыдущих церемоний. В 2024 году представители «Реала» отказались от участия в последний момент. Одной из причин стало решение присудить награду полузащитнику «Манчестер Сити» Родри, тогда как форвард мадридцев Винисиус Жуниор остался без приза.
В 2025 году присутствие «Реала» на церемонии также было минимальным: клуб представляла только футболистка Кэролайн Вейр. В этот раз делегация мадридцев будет значительно многочисленнее. Ожидается, что в Лондон отправятся несколько номинантов от испанской команды.
По информации L’Équipe, мероприятие состоится на следующий день после Эль-Класико. Матч между «Реалом» и «Барселоной» запланирован на воскресенье, 25 октября.
В числе номинантов от мадридского клуба — Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор. Также в перечне указан Марк Кукурелья. Помимо основной категории, представители «Реала» представлены и в других номинациях: Тибо Куртуа претендует на звание лучшего вратаря сезона, Ян Диоманде включён в категорию «Молодой талант», а Фелиция Шрёдер — в женскую категорию для молодых игроков.
Возвращение «Реала» на церемонию может стать заметным изменением позиции клуба после двух лет ограниченного участия или полного бойкота мероприятия.
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