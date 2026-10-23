Торпедо М - Ротор 23 Октября прямая трансляция

23 Октября 2026 года в 18:00 (+03:00). Россия — Лига Pari , 15-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Торпедо М Москва Ротор Волгоград Главные тренеры Александр Александрович Сторожук Дмитрий Владимирович Парфёнов История личных встреч 15.11.2025 Россия — Лига Pari 19-й тур 2 : 0 25.08.2025 Россия — Лига Pari 6-й тур 3 : 0 06.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 27-й тур 0 : 1 22.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур 1 : 1 16.04.2022 ФНЛ - Первый дивизион 33-й тур 1 : 0 03.10.2021 ФНЛ - Первый дивизион 15-й тур 1 : 1 31.08.2019 ФНЛ - Первый дивизион 11-й тур 0 : 2 20.04.2014 ФНЛ - Первый дивизион 33-й тур 1 : 0 22.09.2013 ФНЛ - Первый дивизион 15-й тур 1 : 2 29.04.2013 ФНЛ - Первый дивизион 30-й тур 0 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Повышение Нижний Новгород 14 37 2 Повышение Сочи 14 29 3 Плей-офф за повышение Торпедо М 14 27 4 Плей-офф за повышение Велес 15 27 5 Спартак Кс 14 27 6 Урал 14 25 7 Уфа 14 21 8 Шинник 14 20 9 Ротор 14 18 10 Волга Ул 15 18 11 Арсенал Т 14 16 12 Челябинск 14 15 13 Енисей 14 14 14 КАМАЗ 14 13 15 Ленинградец 14 13 16 Зона вылета Нефтехимик 14 12 17 Зона вылета Текстильщик 14 10 18 Зона вылета СКА-Хабаровск 14 7