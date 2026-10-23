Торпедо М - Ротор 23 Октября прямая трансляция
23 Октября 2026 года в 18:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 15-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
Торпедо М
Москва
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
|Александр Александрович Сторожук
|Дмитрий Владимирович Парфёнов
История личных встреч
|15.11.2025
|Россия — Лига Pari
|19-й тур
|2 : 0
|25.08.2025
|Россия — Лига Pari
|6-й тур
|3 : 0
|06.04.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|27-й тур
|0 : 1
|22.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 1
|16.04.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|33-й тур
|1 : 0
|03.10.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|15-й тур
|1 : 1
|31.08.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|11-й тур
|0 : 2
|20.04.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|33-й тур
|1 : 0
|22.09.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|15-й тур
|1 : 2
|29.04.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|30-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|14
|37
| 2
Повышение
|Сочи
|14
|29
| 3
Плей-офф за повышение
|Торпедо М
|14
|27
| 4
Плей-офф за повышение
|Велес
|15
|27
|5
|Спартак Кс
|14
|27
|6
|Урал
|14
|25
|7
|Уфа
|14
|21
|8
|Шинник
|14
|20
|9
|Ротор
|14
|18
|10
|Волга Ул
|15
|18
|11
|Арсенал Т
|14
|16
|12
|Челябинск
|14
|15
|13
|Енисей
|14
|14
|14
|КАМАЗ
|14
|13
|15
|Ленинградец
|14
|13
| 16
Зона вылета
|Нефтехимик
|14
|12
| 17
Зона вылета
|Текстильщик
|14
|10
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|14
|7
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