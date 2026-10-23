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Торпедо М - Ротор 23 Октября прямая трансляция

23 Октября 2026 года в 18:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 15-й тур
Торпедо М
Ротор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
Торпедо М
Москва
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
Россия Александр Александрович Сторожук
Россия Дмитрий Владимирович Парфёнов
История личных встреч
15.11.2025 Россия — Лига Pari 19-й тур Торпедо М2 : 0Ротор
25.08.2025 Россия — Лига Pari 6-й тур Ротор3 : 0Торпедо М
06.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 27-й тур Торпедо М0 : 1Ротор
22.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Ротор1 : 1Торпедо М
16.04.2022 ФНЛ - Первый дивизион 33-й тур Торпедо М1 : 0Ротор
03.10.2021 ФНЛ - Первый дивизион 15-й тур Ротор1 : 1Торпедо М
31.08.2019 ФНЛ - Первый дивизион 11-й тур Ротор0 : 2Торпедо М
20.04.2014 ФНЛ - Первый дивизион 33-й тур Торпедо М1 : 0Ротор
22.09.2013 ФНЛ - Первый дивизион 15-й тур Ротор1 : 2Торпедо М
29.04.2013 ФНЛ - Первый дивизион 30-й тур Ротор0 : 0Торпедо М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1437
2
Повышение
Сочи1429
3
Плей-офф за повышение
Торпедо М1427
4
Плей-офф за повышение
Велес1527
5 Спартак Кс1427
6 Урал1425
7 Уфа1421
8 Шинник1420
9 Ротор1418
10 Волга Ул1518
11 Арсенал Т1416
12 Челябинск1415
13 Енисей1414
14 КАМАЗ1413
15 Ленинградец1413
16
Зона вылета
Нефтехимик1412
17
Зона вылета
Текстильщик1410
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск147
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Торпедо М
0%
Ничья
0%
Ротор
0%

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