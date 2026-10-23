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Монако - Фрайбург 22 октября обзор матча

Дата публикации: 23-10-2026
Монако
Монако
3 : 0
Фрайбург
Фрайбург
События матча АС Монако - Фрайбург
-5'
Julian Schuster
15'
Патрик Остерхаге / Янник Энгельхардт
37'
Патрик Остерхаге
45'
Парис Бруннер (1 - 0)
46'
Лукас Хёлер / Юито Судзуки
49'
Александр Головин
58'
Ансу Фати / Матис Детюрбе
58'
Анис Субейр / Мамаду Кулибали
62'
Филипп Трой / Жорди Макенго
62'
Дерри Шерхант / Винченцо Грифо
68'
Денис Закария / Эдан Диоп
70'
Анис Субейр
80'
Матис Аблен / Парис Бруннер
80'
Назиньо / Александр Головин
82'
Сириак Ирье / Ян-Никлас Бесте
83'
Ламин Камара (2 - 0)
86'
Ансу Фати
90'
Ансу Фати (3 - 0)
Составы команд
Монако
Монако, Монако
Фрайбург
Фрайбург, Германия
1ФинляндияврЛукаш Градецки
2Бразилиязщ Вандерсон
72СенегалзщСадибу Сане
4НидерландызщДжордан Тезе
13ФранциязщКристиан Мависса
8СенегалпзЛамин Камара
37ФранцияпзЭдан Диоп
68'
10РоссияпзАлександр Головин
79'
7ФранцияпзМатис Детурбе
58'
28ФранциянпМамаду Кулибали
58'
29ГерманиянпПарис Бруннер
79'
46МароккопзАнис Субейр
58'
31ИспаниянпАнсу Фати
58'
6ШвейцарияпзДенис Закария
68'
20ПортугалиязщФлавиу Назинью
79'
11ФранциянпМаттис Аблин
79'
1ГерманияврМио Бакхаус
17ГерманиязщЛукас Кюблер
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
37ГерманиязщМаксимилиан Розенфельдер
33ФранциязщЖорди Макенго
62'
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
16ГерманияпзЯнник Энгельхардт
15'
19ГерманияпзЯн-Никлас Бесте
82'
14ЯпонияпзЮито Судзуки
46'
32ИталияпзВинченцо Грифо
62'
31ХорватиянпИгор Матанович
6ГерманияпзПатрик Остерхаге
15'
9ГерманиянпЛукас Хёлер
46'
29ГерманиязщФилипп Трой
62'
7ГерманияпзДерри Шерхант
62'
22Буркина-ФасонпСирьяк Ирье
82'
Запасные
16ШвейцарияврФилипп Кён
40ФранцияврЖюль Ставецки
22ГаназщМохаммед Салису
18ЯпонияпзТакуми Минамино
19ФранцияпзПап Кабраль
49ФранцияпзИлан Туре
14ДаниянпМика Биерет
24ГерманияврЯнник Хут
5ГерманиязщАнтони Юнг
30ГерманиязщКристиан Гюнтер
20ЯпонияпзRihito Yamamoto
42ЯпониянпКэисукэ Гото
Главные тренеры
БразилияФилипе Луис
ГерманияЮлиан Шустер
Голы
Парис Бруннер
Эдан Диоп
1:0
45+2'
Ламин Камара
2:0
83'
Ансу Фати
Маттис Аблин
3:0
90+2'
Наказания
Патрик Остерхаге
37'
Александр Головин
49'
Анис Субейр
70'
Ансу Фати
86'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Монако - Фрайбург, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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