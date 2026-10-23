Монако - Фрайбург 22 октября обзор матча
Дата публикации: 23-10-2026
Монако
3 : 0
Фрайбург
События матча АС Монако - Фрайбург
-5'
Julian Schuster
15'
⇄
Патрик Остерхаге / Янник Энгельхардт
37'
Патрик Остерхаге
45'
⚽
Парис Бруннер (1 - 0)
46'
⇄
Лукас Хёлер / Юито Судзуки
49'
Александр Головин
58'
⇄
Ансу Фати / Матис Детюрбе
58'
⇄
Анис Субейр / Мамаду Кулибали
62'
⇄
Филипп Трой / Жорди Макенго
62'
⇄
Дерри Шерхант / Винченцо Грифо
68'
⇄
Денис Закария / Эдан Диоп
70'
Анис Субейр
80'
⇄
Матис Аблен / Парис Бруннер
80'
⇄
Назиньо / Александр Головин
82'
⇄
Сириак Ирье / Ян-Никлас Бесте
83'
⚽
Ламин Камара (2 - 0)
86'
Ансу Фати
90'
⚽
Ансу Фати (3 - 0)
Составы команд
Монако
Монако, Монако
Фрайбург
Фрайбург, Германия
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|2
|зщ
|Вандерсон
|72
|зщ
|Садибу Сане
|4
|зщ
|Джордан Тезе
|13
|зщ
|Кристиан Мависса
|8
|пз
|Ламин Камара
|37
|пз
|Эдан Диоп
68'
|10
|пз
|Александр Головин
79'
|7
|пз
|Матис Детурбе
58'
|28
|нп
|Мамаду Кулибали
58'
|29
|нп
|Парис Бруннер
79'
|46
|пз
|Анис Субейр
58'
|31
|нп
|Ансу Фати
58'
|6
|пз
|Денис Закария
68'
|20
|зщ
|Флавиу Назинью
79'
|11
|нп
|Маттис Аблин
79'
|1
|вр
|Мио Бакхаус
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|37
|зщ
|Максимилиан Розенфельдер
|33
|зщ
|Жорди Макенго
62'
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|16
|пз
|Янник Энгельхардт
15'
|19
|пз
|Ян-Никлас Бесте
82'
|14
|пз
|Юито Судзуки
46'
|32
|пз
|Винченцо Грифо
62'
|31
|нп
|Игор Матанович
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
15'
|9
|нп
|Лукас Хёлер
46'
|29
|зщ
|Филипп Трой
62'
|7
|пз
|Дерри Шерхант
62'
|22
|нп
|Сирьяк Ирье
82'
Запасные
|16
|вр
|Филипп Кён
|40
|вр
|Жюль Ставецки
|22
|зщ
|Мохаммед Салису
|18
|пз
|Такуми Минамино
|19
|пз
|Пап Кабраль
|49
|пз
|Илан Туре
|14
|нп
|Мика Биерет
|24
|вр
|Янник Хут
|5
|зщ
|Антони Юнг
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|20
|пз
|Rihito Yamamoto
|42
|нп
|Кэисукэ Гото
Главные тренеры
|Филипе Луис
|Юлиан Шустер
Голы
Парис Бруннер
Эдан Диоп
1:0
45+2'
Ламин Камара
2:0
83'
Ансу Фати
Маттис Аблин
3:0
90+2'
Наказания
Патрик Остерхаге
37'
Александр Головин
49'
Анис Субейр
70'
Ансу Фати
86'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Монако - Фрайбург, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Борац Б-Л - КуПС 22 октября обзор матча
Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео...
Орхус - Эгнатия 22 октября обзор матча
Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео...
Линкольн - Твенте 22 октября обзор матча
Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео...
Тун - Хайдук 22 октября обзор матча
Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео...
Мидтьюлланн - Сент-Трюйден 22 октября обзор матча
Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео...