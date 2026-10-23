Монако - Фрайбург 22 октября обзор матча Дата публикации: 23-10-2026 Монако 3 : 0 Фрайбург События матча АС Монако - Фрайбург -5' Julian Schuster 15' ⇄ Патрик Остерхаге / Янник Энгельхардт 37' Патрик Остерхаге 45' ⚽ Парис Бруннер (1 - 0) 46' ⇄ Лукас Хёлер / Юито Судзуки 49' Александр Головин 58' ⇄ Ансу Фати / Матис Детюрбе 58' ⇄ Анис Субейр / Мамаду Кулибали 62' ⇄ Филипп Трой / Жорди Макенго 62' ⇄ Дерри Шерхант / Винченцо Грифо 68' ⇄ Денис Закария / Эдан Диоп 70' Анис Субейр 80' ⇄ Матис Аблен / Парис Бруннер 80' ⇄ Назиньо / Александр Головин 82' ⇄ Сириак Ирье / Ян-Никлас Бесте 83' ⚽ Ламин Камара (2 - 0) 86' Ансу Фати 90' ⚽ Ансу Фати (3 - 0) Составы команд Монако Монако, Монако Фрайбург Фрайбург, Германия 1 вр Лукаш Градецки 2 зщ Вандерсон 72 зщ Садибу Сане 4 зщ Джордан Тезе 13 зщ Кристиан Мависса 8 пз Ламин Камара 37 пз Эдан Диоп 68' 10 пз Александр Головин 79' 7 пз Матис Детурбе 58' 28 нп Мамаду Кулибали 58' 29 нп Парис Бруннер 79' 46 пз Анис Субейр 58' 31 нп Ансу Фати 58' 6 пз Денис Закария 68' 20 зщ Флавиу Назинью 79' 11 нп Маттис Аблин 79' 1 вр Мио Бакхаус 17 зщ Лукас Кюблер 28 зщ Маттиас Гинтер 37 зщ Максимилиан Розенфельдер 33 зщ Жорди Макенго 62' 8 пз Максимилиан Эггештайн 16 пз Янник Энгельхардт 15' 19 пз Ян-Никлас Бесте 82' 14 пз Юито Судзуки 46' 32 пз Винченцо Грифо 62' 31 нп Игор Матанович 6 пз Патрик Остерхаге 15' 9 нп Лукас Хёлер 46' 29 зщ Филипп Трой 62' 7 пз Дерри Шерхант 62' 22 нп Сирьяк Ирье 82' Запасные 16 вр Филипп Кён 40 вр Жюль Ставецки 22 зщ Мохаммед Салису 18 пз Такуми Минамино 19 пз Пап Кабраль 49 пз Илан Туре 14 нп Мика Биерет 24 вр Янник Хут 5 зщ Антони Юнг 30 зщ Кристиан Гюнтер 20 пз Rihito Yamamoto 42 нп Кэисукэ Гото Главные тренеры Филипе Луис Юлиан Шустер Голы Парис Бруннер Эдан Диоп 1:0 45+2' Ламин Камара 2:0 83' Ансу Фати Маттис Аблин 3:0 90+2' Наказания Патрик Остерхаге 37' Александр Головин 49' Анис Субейр 70' Ансу Фати 86'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Монако - Фрайбург, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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