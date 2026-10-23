Аль-Фейсали - Аль-Наср 23 Октября прямая трансляция
23 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 11-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
Аль-Фейсали
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
История личных встреч
|19.10.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|10-й тур
|2 : 2
|15.10.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|9-й тур
|3 : 2
|11.09.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|7-й тур
|1 : 3
|08.09.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|6-й тур
|0 : 0
|05.09.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|5-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Кадисия
|10
|25
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|9
|24
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|9
|22
| 4
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Иттихад
|9
|20
|5
|Аль-Ахли
|9
|18
|6
|Неом
|10
|16
|7
|Аль-Дирия
|10
|15
|8
|Аль-Иттифак
|10
|15
|9
|Аль-Холуд
|9
|12
|10
|Аль-Халидж
|10
|12
|11
|Аль-Шабаб
|10
|11
|12
|Аль-Хазм
|11
|10
|13
|Эр-Рияд
|9
|9
|14
|Аль-Фейха
|11
|8
|15
|Аль-Фейсали
|9
|7
| 16
Зона вылета
|Аль-Фатех
|11
|6
| 17
Зона вылета
|Аль-Таавун
|10
|4
| 18
Зона вылета
|Абха
|8
|2
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