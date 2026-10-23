Аль-Фейсали - Аль-Наср 23 Октября прямая трансляция

23 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига , 11-й тур

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Составы команд Аль-Фейсали Аль-Наср Эр-Рияд Главные тренеры Ангелос Постекоглу История личных встреч 19.10.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 10-й тур 2 : 2 15.10.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 9-й тур 3 : 2 11.09.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 7-й тур 1 : 3 08.09.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 6-й тур 0 : 0 05.09.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 5-й тур 0 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Элитная Лига чемпионов АФК Аль-Кадисия 10 25 2 Элитная Лига чемпионов АФК Аль-Хиляль 9 24 3 Элитная Лига чемпионов АФК Аль-Наср 9 22 4 Элитная Лига чемпионов АФК Аль-Иттихад 9 20 5 Аль-Ахли 9 18 6 Неом 10 16 7 Аль-Дирия 10 15 8 Аль-Иттифак 10 15 9 Аль-Холуд 9 12 10 Аль-Халидж 10 12 11 Аль-Шабаб 10 11 12 Аль-Хазм 11 10 13 Эр-Рияд 9 9 14 Аль-Фейха 11 8 15 Аль-Фейсали 9 7 16 Зона вылета Аль-Фатех 11 6 17 Зона вылета Аль-Таавун 10 4 18 Зона вылета Абха 8 2