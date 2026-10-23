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Аль-Фейсали - Аль-Наср 23 Октября прямая трансляция

23 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 11-й тур
Аль-Фейсали
Аль-Наср

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
Аль-Фейсали
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
Австралия Ангелос Постекоглу
История личных встреч
19.10.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 10-й тур 2 : 2Аль-Фейсали
15.10.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 9-й тур Аль-Фейсали3 : 2
11.09.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 7-й тур Аль-Фейсали1 : 3
08.09.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 6-й тур 0 : 0Аль-Фейсали
05.09.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 5-й тур Аль-Фейсали0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Кадисия1025
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль924
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср922
4
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Иттихад920
5 Аль-Ахли918
6 Неом1016
7 Аль-Дирия1015
8 Аль-Иттифак1015
9 Аль-Холуд912
10 Аль-Халидж1012
11 Аль-Шабаб1011
12 Аль-Хазм1110
13 Эр-Рияд99
14 Аль-Фейха118
15 Аль-Фейсали97
16
Зона вылета
Аль-Фатех116
17
Зона вылета
Аль-Таавун104
18
Зона вылета
Абха82
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Аль-Фейсали
0%
Ничья
0%
Аль-Наср
100%

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