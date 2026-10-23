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Кендзерек готовится возглавить киевское «Динамо» на постоянной основе

Дата публикации: 23-10-2026 01:55

Кендзерек готовится возглавить киевское «Динамо» на постоянной основе 

Исполняющий обязанности главного тренера киевского «Динамо» Мацей Кендзерек приступил к формированию нового тренерского штаба команды. К польскому специалисту присоединятся его соотечественники Гжегож Войтковьяк и Даниэль Войташ. Об этом сообщает польское издание Meczyki.

По информации источника, изменения в тренерском штабе могут свидетельствовать о том, что Кендзерек приближается к получению постоянной должности главного тренера столичного клуба. Пока специалист работает с приставкой «и. о.», однако новые назначения могут стать важным шагом к утверждению его в этой роли.

Ранее руководство киевского «Динамо» приняло решение прекратить сотрудничество с Игорем Костюком, который возглавлял первую команду клуба. Решение было принято после личной беседы президента «Динамо» Игоря Суркиса с тренером.

Поводом для отставки стало поражение от житомирского «Полесья» со счётом 1:3 в матче 9-го тура украинской Премьер-лиги сезона-2026/2027.

Теперь Кендзерек занимается перестройкой тренерского штаба и подготовкой команды к следующим матчам. Официальное решение о его назначении на постоянной основе пока не объявлено.

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