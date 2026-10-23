Олимпиакос - Спарта 22 октября обзор матча Дата публикации: 23-10-2026 Олимпиакос 1 : 0 Спарта П События матча Олимпиакос - АС Спарта Прага 29' Ярослав Зелены 38' Роман Мацек 46' ⇄ Сиверт Маннсверк / Хуго Сочурек 60' ⇄ Йонатан Браут Брунес / Матиаш Войта 62' ⇄ Армандо Гонсалес / Роман Яремчук 63' ⇄ Густаво Пуэрта / Сантьяго Эссе 67' ⇄ Патрик Выдра / Роман Мацек 67' ⇄ Эбрима Сингате / Матей Юрасек 74' ⇄ Маркус Педерсен / Манолис Салиакас 74' ⇄ Наир Тикнизян / Оньемаэчи Бруно 77' Эбрима Сингате 78' ⚽ Армандо Гонсалес (1 - 0) 79' ⇄ Павел Кадержабек / Ки-Яна Хувер 80' Мартин Сухомел 83' ⇄ Густаво Са / Шикинью 83' Жота Силва 90' Желсон Мартинш Составы команд Олимпиакос Пирей, Греция Спарта П Прага, Чехия 1 вр Штефан Ортега 2 зщ Манолис Салиакас 74' 45 зщ Панайотис Рецос 5 зщ Лоренцо Пирола 70 зщ Бруно Оньемаечи 74' 19 пз Ремо Фройлер 32 пз Сантьяго Эссе 62' 10 пз Желсон Мартинш 22 пз Шикинью 83' 20 пз Жота Силва 11 нп Роман Яремчук 62' 15 пз Густаво Пуэрта 62' 34 нп Армандо Гонсалес 62' 71 зщ Наир Тикнизян 74' 27 пз Маркус Педерсен 74' 8 пз Гуштаву Са 83' 44 вр Якуб Суровчик 25 зщ Ки-Яна Хувер 79' 6 зщ Тобиас Гуддал 30 зщ Ярослав Зелены 2 зщ Мартин Сухомель 38 пз Хьюго Сохурек 46' 28 пз Роман Мацек 67' 5 пз Сантьяго Энеме 31 нп Матей Юрасек 67' 29 нп Матиаш Войта 60' 7 нп Хосимар Алькосер 20 пз Сиверт Маннсверк 46' 14 нп Джонатан Брёут Брунес 60' 26 зщ Патрик Выдра 67' 27 нп Эбрима Сингате 67' 3 зщ Павел Кадержабек 79' Запасные 4 зщ Зинедин Смайлович 6 зщ Давид Карму 91 Dimitrios Stournaras 77 Christos Filis 92 Iason Georgakopoulos 89 Paschalis Toufakis 47 вр Кристиан Хедьи 4 зщ Якуб Мартинец 15 зщ Виктор Витальош 22 зщ Лоик Мбе Со 18 пз Эндрю Ирвинг 54 Lukas Franc Главные тренеры Хосе Луис Мендилибар Иманол Альгуасиль Брайан Приске Педерсен Голы Сиверт Маннсверк 1:0 78' Наказания Ярослав Зелены 29' Роман Мацек 38' Эбрима Сингате 77' Мартин Сухомель 80' Жота Силва 82' Желсон Мартинш 90+2'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Олимпиакос - Спарта, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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