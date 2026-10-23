Олимпиакос - Спарта 22 октября обзор матча
Дата публикации: 23-10-2026
Олимпиакос
1 : 0
Спарта П
События матча Олимпиакос - АС Спарта Прага
29'
Ярослав Зелены
38'
Роман Мацек
46'
⇄
Сиверт Маннсверк / Хуго Сочурек
60'
⇄
Йонатан Браут Брунес / Матиаш Войта
62'
⇄
Армандо Гонсалес / Роман Яремчук
63'
⇄
Густаво Пуэрта / Сантьяго Эссе
67'
⇄
Патрик Выдра / Роман Мацек
67'
⇄
Эбрима Сингате / Матей Юрасек
74'
⇄
Маркус Педерсен / Манолис Салиакас
74'
⇄
Наир Тикнизян / Оньемаэчи Бруно
77'
Эбрима Сингате
78'
⚽
Армандо Гонсалес (1 - 0)
79'
⇄
Павел Кадержабек / Ки-Яна Хувер
80'
Мартин Сухомел
83'
⇄
Густаво Са / Шикинью
83'
Жота Силва
90'
Желсон Мартинш
Составы команд
Олимпиакос
Пирей, Греция
Спарта П
Прага, Чехия
|1
|вр
|Штефан Ортега
|2
|зщ
|Манолис Салиакас
74'
|45
|зщ
|Панайотис Рецос
|5
|зщ
|Лоренцо Пирола
|70
|зщ
|Бруно Оньемаечи
74'
|19
|пз
|Ремо Фройлер
|32
|пз
|Сантьяго Эссе
62'
|10
|пз
|Желсон Мартинш
|22
|пз
|Шикинью
83'
|20
|пз
|Жота Силва
|11
|нп
|Роман Яремчук
62'
|15
|пз
|Густаво Пуэрта
62'
|34
|нп
|Армандо Гонсалес
62'
|71
|зщ
|Наир Тикнизян
74'
|27
|пз
|Маркус Педерсен
74'
|8
|пз
|Гуштаву Са
83'
|44
|вр
|Якуб Суровчик
|25
|зщ
|Ки-Яна Хувер
79'
|6
|зщ
|Тобиас Гуддал
|30
|зщ
|Ярослав Зелены
|2
|зщ
|Мартин Сухомель
|38
|пз
|Хьюго Сохурек
46'
|28
|пз
|Роман Мацек
67'
|5
|пз
|Сантьяго Энеме
|31
|нп
|Матей Юрасек
67'
|29
|нп
|Матиаш Войта
60'
|7
|нп
|Хосимар Алькосер
|20
|пз
|Сиверт Маннсверк
46'
|14
|нп
|Джонатан Брёут Брунес
60'
|26
|зщ
|Патрик Выдра
67'
|27
|нп
|Эбрима Сингате
67'
|3
|зщ
|Павел Кадержабек
79'
Запасные
|4
|зщ
|Зинедин Смайлович
|6
|зщ
|Давид Карму
|91
|Dimitrios Stournaras
|77
|Christos Filis
|92
|Iason Georgakopoulos
|89
|Paschalis Toufakis
|47
|вр
|Кристиан Хедьи
|4
|зщ
|Якуб Мартинец
|15
|зщ
|Виктор Витальош
|22
|зщ
|Лоик Мбе Со
|18
|пз
|Эндрю Ирвинг
|54
|Lukas Franc
Главные тренеры
|Хосе Луис Мендилибар
|Иманол Альгуасиль
|Брайан Приске Педерсен
Голы
Сиверт Маннсверк
1:0
78'
Наказания
Ярослав Зелены
29'
Роман Мацек
38'
Эбрима Сингате
77'
Мартин Сухомель
80'
Жота Силва
82'
Желсон Мартинш
90+2'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Олимпиакос - Спарта, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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