04:13 ()
Свернуть список

Олимпиакос - Спарта 22 октября обзор матча

Дата публикации: 23-10-2026
Олимпиакос
Олимпиакос
1 : 0
Спарта П
Спарта П
События матча Олимпиакос - АС Спарта Прага
29'
Ярослав Зелены
38'
Роман Мацек
46'
Сиверт Маннсверк / Хуго Сочурек
60'
Йонатан Браут Брунес / Матиаш Войта
62'
Армандо Гонсалес / Роман Яремчук
63'
Густаво Пуэрта / Сантьяго Эссе
67'
Патрик Выдра / Роман Мацек
67'
Эбрима Сингате / Матей Юрасек
74'
Маркус Педерсен / Манолис Салиакас
74'
Наир Тикнизян / Оньемаэчи Бруно
77'
Эбрима Сингате
78'
Армандо Гонсалес (1 - 0)
79'
Павел Кадержабек / Ки-Яна Хувер
80'
Мартин Сухомел
83'
Густаво Са / Шикинью
83'
Жота Силва
90'
Желсон Мартинш
Составы команд
Олимпиакос
Пирей, Греция
Спарта П
Прага, Чехия
1ГерманияврШтефан Ортега
2ГрециязщМанолис Салиакас
74'
45ГрециязщПанайотис Рецос
5ИталиязщЛоренцо Пирола
70НигериязщБруно Оньемаечи
74'
19ШвейцарияпзРемо Фройлер
32АргентинапзСантьяго Эссе
62'
10ПортугалияпзЖелсон Мартинш
22Португалияпз Шикинью
83'
20ПортугалияпзЖота Силва
11УкраинанпРоман Яремчук
62'
15КолумбияпзГуставо Пуэрта
62'
34МексиканпАрмандо Гонсалес
62'
71АрмениязщНаир Тикнизян
74'
27НорвегияпзМаркус Педерсен
74'
8ПортугалияпзГуштаву Са
83'
44СловакияврЯкуб Суровчик
25НидерландызщКи-Яна Хувер
79'
6НорвегиязщТобиас Гуддал
30ЧехиязщЯрослав Зелены
2ЧехиязщМартин Сухомель
38ЧехияпзХьюго Сохурек
46'
28ЧехияпзРоман Мацек
67'
5Экваториальная ГвинеяпзСантьяго Энеме
31ЧехиянпМатей Юрасек
67'
29ЧехиянпМатиаш Войта
60'
7Коста-РиканпХосимар Алькосер
20НорвегияпзСиверт Маннсверк
46'
14НорвегиянпДжонатан Брёут Брунес
60'
26ЧехиязщПатрик Выдра
67'
27ГамбиянпЭбрима Сингате
67'
3ЧехиязщПавел Кадержабек
79'
Запасные
4ШвециязщЗинедин Смайлович
6АнголазщДавид Карму
91ГрецияDimitrios Stournaras
77ГрецияChristos Filis
92ГрецияIason Georgakopoulos
89ГрецияPaschalis Toufakis
47ВенгрияврКристиан Хедьи
4ЧехиязщЯкуб Мартинец
15ВенгриязщВиктор Витальош
22ФранциязщЛоик Мбе Со
18ШотландияпзЭндрю Ирвинг
54ЧехияLukas Franc
Главные тренеры
ИспанияХосе Луис Мендилибар
ИспанияИманол Альгуасиль
ДанияБрайан Приске Педерсен
Голы
Сиверт Маннсверк
1:0
78'
Наказания
Ярослав Зелены
29'
Роман Мацек
38'
Эбрима Сингате
77'
Мартин Сухомель
80'
Жота Силва
82'
Желсон Мартинш
90+2'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Олимпиакос - Спарта, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
  • Аякс - Аталанта 22 октября обзор матча
    Аякс - Аталанта 22 октября обзор матча
    Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео...
  • Монако - Фрайбург 22 октября обзор матча
    Монако - Фрайбург 22 октября обзор матча
    Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео...
  • Борац Б-Л - КуПС 22 октября обзор матча
    Борац Б-Л - КуПС 22 октября обзор матча
    Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео...
  • Орхус - Эгнатия 22 октября обзор матча
    Орхус - Эгнатия 22 октября обзор матча
    Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео...
  • Линкольн - Твенте 22 октября обзор матча
    Линкольн - Твенте 22 октября обзор матча
    Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close