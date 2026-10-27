«ПСЖ» обыграл «Лион» в центральном матче восьмого тура Лиги 1 

«Пари Сен-Жермен» одержал домашнюю победу над «Лионом» в центральном матче восьмого тура чемпионата Франции сезона-2026/2027. Встреча состоялась 26 октября на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 2:0. Главным арбитром матча был Жером Бризар.

Сафонов провёл весь матч без пропущенных голов

Место в воротах парижан занял российский голкипер Матвей Сафонов. 27-летний вратарь отыграл все 90 минут и помог команде добиться победы, не позволив футболистам «Лиона» отличиться.

Для голкипера такой результат стал важной частью успешного выступления «ПСЖ». Парижане не только набрали три очка, но и завершили встречу с надёжной игрой в обороне.

Маюлю открыл счёт во втором тайме

Первый гол зрители увидели на 72-й минуте. Полузащитник «ПСЖ» Сенни Маюлю удачно завершил атаку после передачи Мики Годтса и вывел хозяев поля вперёд. До этого момента соперники не могли изменить нули на табло, а забитый мяч позволил парижанам играть увереннее.

Годтс закрепил преимущество парижан

На 84-й минуте уже сам Мики Годтс оказался в роли автора гола. Вингер воспользовался передачей Кентена Нджанту и отправил мяч в ворота гостей, установив окончательный счёт — 2:0.

В оставшееся время «Лион» не смог организовать результативную атаку, которая вернула бы интригу в игру. «ПСЖ» довёл матч до победы, а Сафонов завершил встречу без пропущенных мячей.