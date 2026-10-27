02:58 ()
Свернуть список

«ПСЖ» обыграл «Лион» в центральном матче восьмого тура Лиги 1

Дата публикации: 27-10-2026 01:34

«ПСЖ» обыграл «Лион» в центральном матче восьмого тура Лиги 1 

«Пари Сен-Жермен» одержал домашнюю победу над «Лионом» в центральном матче восьмого тура чемпионата Франции сезона-2026/2027. Встреча состоялась 26 октября на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 2:0. Главным арбитром матча был Жером Бризар.

Сафонов провёл весь матч без пропущенных голов

Место в воротах парижан занял российский голкипер Матвей Сафонов. 27-летний вратарь отыграл все 90 минут и помог команде добиться победы, не позволив футболистам «Лиона» отличиться.

Для голкипера такой результат стал важной частью успешного выступления «ПСЖ». Парижане не только набрали три очка, но и завершили встречу с надёжной игрой в обороне.

Маюлю открыл счёт во втором тайме

Первый гол зрители увидели на 72-й минуте. Полузащитник «ПСЖ» Сенни Маюлю удачно завершил атаку после передачи Мики Годтса и вывел хозяев поля вперёд. До этого момента соперники не могли изменить нули на табло, а забитый мяч позволил парижанам играть увереннее.

Годтс закрепил преимущество парижан

На 84-й минуте уже сам Мики Годтс оказался в роли автора гола. Вингер воспользовался передачей Кентена Нджанту и отправил мяч в ворота гостей, установив окончательный счёт — 2:0.

В оставшееся время «Лион» не смог организовать результативную атаку, которая вернула бы интригу в игру. «ПСЖ» довёл матч до победы, а Сафонов завершил встречу без пропущенных мячей.

Социальные комментарии Cackle
  • Ламин Ямаль вновь признан лучшим молодым игроком мирового футбола
    Ламин Ямаль вновь признан лучшим молодым игроком мирового футбола
    Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль получил награду лучшему молодому футболисту года. Торжественная церемония проходит в лондонском...
  • «Галатасарай» обыграл «Фенербахче» и укрепил лидерство в чемпионате Турции
    «Галатасарай» обыграл «Фенербахче» и укрепил лидерство в чемпионате Турции
    «Галатасарай» одержал победу над «Фенербахче» в матче девятого тура турецкой Суперлиги. Принципиальное противостояние прошло на стадионе «РАМС Парк»...
  • «Победителем станет один из них»: Шевченко сделал выбор между Мбаппе, Ямалем и Кейном
    «Победителем станет один из них»: Шевченко сделал выбор между Мбаппе, Ямалем и Кейном
    Бывший нападающий сборной Украины и «Милана» Андрей Шевченко поделился мнением о борьбе за «Золотой мяч» 2026 года. По словам обладателя престижной...
  • Скандал перед вручением «Золотого мяча»: организаторы прокомментировали ошибочную публикацию
    Скандал перед вручением «Золотого мяча»: организаторы прокомментировали ошибочную публикацию
    Организаторы церемонии вручения «Золотого мяча» прокомментировали техническую ошибку, из-за которой на официальном сайте раньше времени появились...
  • Мбаппе установил исторический рекорд Франции по попаданиям в топ-10 «Золотого мяча»
    Мбаппе установил исторический рекорд Франции по попаданиям в топ-10 «Золотого мяча»
    Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе добился исторического результата в голосовании за «Золотой мяч». По информации...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close