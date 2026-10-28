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Фрайбург - Вольфсбург 28 октября обзор матча

Дата публикации: 28-10-2026

Фрайбург - Вольфсбург 28.10.2026 Кубок Германии

События матча Фрайбург - Вольфсбург
6'
Игор Матанович (1 - 0)
8'
Кенто Сигои (1 - 1)
36'
Юито Судзуки
39'
Лукас Кюблер / Филипп Трой
43'
Кенто Сигои (1 - 2)
55'
Саэль Кумбеди
57'
Александр Бернхардссон
60'
Максимилиан Эггештайн
63'
Фабиан Ризе / Александр Бернхардссон
68'
Кенто Сигои
68'
Филипп Линхарт / Максимилиан Розенфельдер
68'
Кэйсукэ Гото / Юито Судзуки
68'
Алессио Безио / Кенто Сигои
75'
Кэйсукэ Гото (2 - 2)
81'
Бенце Дардаи / Элвис Рексбечай
81'
Янник Герхардт / Максимилиан Арнольд
85'
Ян-Никлас Бесте / Сириак Ирье
90+2'
Кэйсукэ Гото (3 - 2)

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фрайбург - Вольфсбург, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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