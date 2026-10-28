Фрайбург - Вольфсбург 28 октября обзор матча Дата публикации: 28-10-2026 События матча Фрайбург - Вольфсбург 6' ⚽ Игор Матанович (1 - 0) 8' ⚽ Кенто Сигои (1 - 1) 36' Юито Судзуки 39' ⇄ Лукас Кюблер / Филипп Трой 43' ⚽ Кенто Сигои (1 - 2) 55' Саэль Кумбеди 57' Александр Бернхардссон 60' Максимилиан Эггештайн 63' ⇄ Фабиан Ризе / Александр Бернхардссон 68' Кенто Сигои 68' ⇄ Филипп Линхарт / Максимилиан Розенфельдер 68' ⇄ Кэйсукэ Гото / Юито Судзуки 68' ⇄ Алессио Безио / Кенто Сигои 75' ⚽ Кэйсукэ Гото (2 - 2) 81' ⇄ Бенце Дардаи / Элвис Рексбечай 81' ⇄ Янник Герхардт / Максимилиан Арнольд 85' ⇄ Ян-Никлас Бесте / Сириак Ирье 90+2' ⚽ Кэйсукэ Гото (3 - 2)

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фрайбург - Вольфсбург, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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