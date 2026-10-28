Милан - Болонья 28 октября обзор матча
Дата публикации: 28-10-2026
Милан
2 : 4
Болонья
События матча Милан - Болонья
8'
⚽
Сэмюэл Мбангула (0 - 1)
14'
⚽
Альфаджо Сиссе (1 - 1)
27'
⚽
Альфаджо Сиссе (2 - 1)
46'
⇄
Лука Модрич / Фикайо Томори
58'
⇄
Санхун Диавара / Первис Эступиньян
58'
⇄
Кристиан Пулишич / Омари Хатчинсон
58'
⇄
Мартин Витик / Маттео Дармиан
59'
⇄
Хуан Миранда / Рахим Аль-Хассан
59'
⇄
Николо Камбьяги / Федерико Бернардески
60'
⚽
Давиде Бартезаги (2 - 2)Автогол
62'
⚽
Сэмюэл Мбангула (2 - 3)
63'
⇄
Франческо Камарда / Давиде Бартезаги
70'
⇄
Торбьерн Хеггем / Артур Теат
76'
Томмазо Побега
79'
⇄
Эйвинд Хелланн / Николо Казале
84'
Торбьерн Хеггем
86'
⚽
Сэмюэл Мбангула (2 - 4)
87'
⇄
Кристиан Комотто / Гонсалу Рамуш
Составы команд
Милан
Милан
Болонья
Болонья
|16
|вр
|Мик Меньян
|5
|зщ
|Кони де Винтер
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|23
|зщ
|Фикайо Томори
46'
|33
|зщ
|Давиде Бартезаги
63'
|30
|пз
|Ардон Яшари
|80
|пз
|Юнус Муса
|70
|пз
|Альфаджо Сиссе
|2
|пз
|Первис Эступиньян
58'
|20
|нп
|Омари Хатчинсон
58'
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
87'
|14
|пз
|Лука Модрич
46'
|13
|зщ
|Санхун Диавара
58'
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
58'
|73
|нп
|Франческо Камарда
63'
|28
|пз
|Кристиан Комотто
87'
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
59'
|20
|зщ
|Надир Цортеа
|16
|зщ
|Николо Казале
78'
|3
|зщ
|Артюр Теат
70'
|23
|зщ
|Рахим Альхассан
59'
|4
|пз
|Томмазо Побега
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|10
|пз
|Федерико Бернардески
59'
|21
|пз
|Йенс Одгор
|11
|пз
|Самюэль Мбангула
|33
|зщ
|Хуан Миранда
59'
|41
|зщ
|Мартин Витик
59'
|28
|нп
|Николо Камбьяги
59'
|14
|зщ
|Торбьёрн Хеггем
70'
|5
|зщ
|Эйвинн Хелланн
78'
Запасные
|96
|вр
|Лоренцо Торриани
|35
|зщ
|Валерий Владимиров
|48
|зщ
|Малик Сиссе
|42
|пз
|Филиппо Терраччано
|55
|пз
|Силвано Вос
|41
|Leo Paul Bouyer
|49
|Luca Menon
|40
|Lorenzo Ossola
|47
|Nirash Perera
|25
|вр
|Массимо Пессина
|72
|вр
|Укко Хаппонен
|6
|пз
|Никола Моро
|8
|пз
|Микель Амондарайн
|17
|пз
|Уссама Эль-Аззузи
|18
|пз
|Марко Либра
|9
|нп
|Артём Довбик
|43
|Luca Lo Monaco
Главные тренеры
|Рубен Аморим
|Раффаэле Палладино
Голы
Самюэль Мбангула
Надир Цортеа
0:1
8'
Альфаджо Сиссе
1:1
14'
Альфаджо Сиссе
Фикайо Томори
2:1
27'
Давиде Бартезаги
2:2
61'
Самюэль Мбангула
Хуан Миранда
2:3
62'
Самюэль Мбангула
Йенс Одгор
2:4
86'
Наказания
Томмазо Побега
76'
Торбьёрн Хеггем
84'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Милан - Болонья, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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