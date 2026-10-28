Милан - Болонья 28 октября обзор матча Дата публикации: 28-10-2026 Милан 2 : 4 Болонья События матча Милан - Болонья 8' ⚽ Сэмюэл Мбангула (0 - 1) 14' ⚽ Альфаджо Сиссе (1 - 1) 27' ⚽ Альфаджо Сиссе (2 - 1) 46' ⇄ Лука Модрич / Фикайо Томори 58' ⇄ Санхун Диавара / Первис Эступиньян 58' ⇄ Кристиан Пулишич / Омари Хатчинсон 58' ⇄ Мартин Витик / Маттео Дармиан 59' ⇄ Хуан Миранда / Рахим Аль-Хассан 59' ⇄ Николо Камбьяги / Федерико Бернардески 60' ⚽ Давиде Бартезаги (2 - 2) Автогол 62' ⚽ Сэмюэл Мбангула (2 - 3) 63' ⇄ Франческо Камарда / Давиде Бартезаги 70' ⇄ Торбьерн Хеггем / Артур Теат 76' Томмазо Побега 79' ⇄ Эйвинд Хелланн / Николо Казале 84' Торбьерн Хеггем 86' ⚽ Сэмюэл Мбангула (2 - 4) 87' ⇄ Кристиан Комотто / Гонсалу Рамуш Составы команд Милан Милан Болонья Болонья 16 вр Мик Меньян 5 зщ Кони де Винтер 31 зщ Страхиня Павлович 23 зщ Фикайо Томори 46' 33 зщ Давиде Бартезаги 63' 30 пз Ардон Яшари 80 пз Юнус Муса 70 пз Альфаджо Сиссе 2 пз Первис Эступиньян 58' 20 нп Омари Хатчинсон 58' 9 нп Гонсалу Рамуш 87' 14 пз Лука Модрич 46' 13 зщ Санхун Диавара 58' 11 нп Кристиан Пулишич 58' 73 нп Франческо Камарда 63' 28 пз Кристиан Комотто 87' 1 вр Лукаш Скорупски 36 зщ Маттео Дармиан 59' 20 зщ Надир Цортеа 16 зщ Николо Казале 78' 3 зщ Артюр Теат 70' 23 зщ Рахим Альхассан 59' 4 пз Томмазо Побега 19 пз Льюис Фергюсон 10 пз Федерико Бернардески 59' 21 пз Йенс Одгор 11 пз Самюэль Мбангула 33 зщ Хуан Миранда 59' 41 зщ Мартин Витик 59' 28 нп Николо Камбьяги 59' 14 зщ Торбьёрн Хеггем 70' 5 зщ Эйвинн Хелланн 78' Запасные 96 вр Лоренцо Торриани 35 зщ Валерий Владимиров 48 зщ Малик Сиссе 42 пз Филиппо Терраччано 55 пз Силвано Вос 41 Leo Paul Bouyer 49 Luca Menon 40 Lorenzo Ossola 47 Nirash Perera 25 вр Массимо Пессина 72 вр Укко Хаппонен 6 пз Никола Моро 8 пз Микель Амондарайн 17 пз Уссама Эль-Аззузи 18 пз Марко Либра 9 нп Артём Довбик 43 Luca Lo Monaco Главные тренеры Рубен Аморим Раффаэле Палладино Голы Самюэль Мбангула Надир Цортеа 0:1 8' Альфаджо Сиссе 1:1 14' Альфаджо Сиссе Фикайо Томори 2:1 27' Давиде Бартезаги 2:2 61' Самюэль Мбангула Хуан Миранда 2:3 62' Самюэль Мбангула Йенс Одгор 2:4 86' Наказания Томмазо Побега 76' Торбьёрн Хеггем 84'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Милан - Болонья, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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