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Милан - Болонья 28 октября обзор матча

Дата публикации: 28-10-2026
Милан
Милан
2 : 4
Болонья
Болонья
События матча Милан - Болонья
8'
Сэмюэл Мбангула (0 - 1)
14'
Альфаджо Сиссе (1 - 1)
27'
Альфаджо Сиссе (2 - 1)
46'
Лука Модрич / Фикайо Томори
58'
Санхун Диавара / Первис Эступиньян
58'
Кристиан Пулишич / Омари Хатчинсон
58'
Мартин Витик / Маттео Дармиан
59'
Хуан Миранда / Рахим Аль-Хассан
59'
Николо Камбьяги / Федерико Бернардески
60'
Давиде Бартезаги (2 - 2)Автогол
62'
Сэмюэл Мбангула (2 - 3)
63'
Франческо Камарда / Давиде Бартезаги
70'
Торбьерн Хеггем / Артур Теат
76'
Томмазо Побега
79'
Эйвинд Хелланн / Николо Казале
84'
Торбьерн Хеггем
86'
Сэмюэл Мбангула (2 - 4)
87'
Кристиан Комотто / Гонсалу Рамуш
Составы команд
Милан
Милан
Болонья
Болонья
16ФранцияврМик Меньян
5БельгиязщКони де Винтер
31СербиязщСтрахиня Павлович
23АнглиязщФикайо Томори
46'
33ИталиязщДавиде Бартезаги
63'
30ШвейцарияпзАрдон Яшари
80СШАпзЮнус Муса
70ИталияпзАльфаджо Сиссе
2ЭквадорпзПервис Эступиньян
58'
20АнглиянпОмари Хатчинсон
58'
9ПортугалиянпГонсалу Рамуш
87'
14ХорватияпзЛука Модрич
46'
13ФранциязщСанхун Диавара
58'
11СШАнпКристиан Пулишич
58'
73ИталиянпФранческо Камарда
63'
28ИталияпзКристиан Комотто
87'
1ПольшаврЛукаш Скорупски
36ИталиязщМаттео Дармиан
59'
20ИталиязщНадир Цортеа
16ИталиязщНиколо Казале
78'
3БельгиязщАртюр Теат
70'
23НигерзщРахим Альхассан
59'
4ИталияпзТоммазо Побега
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
10ИталияпзФедерико Бернардески
59'
21ДанияпзЙенс Одгор
11БельгияпзСамюэль Мбангула
33ИспаниязщХуан Миранда
59'
41ЧехиязщМартин Витик
59'
28ИталиянпНиколо Камбьяги
59'
14НорвегиязщТорбьёрн Хеггем
70'
5НорвегиязщЭйвинн Хелланн
78'
Запасные
96ИталияврЛоренцо Торриани
35БолгариязщВалерий Владимиров
48СенегалзщМалик Сиссе
42ИталияпзФилиппо Терраччано
55НидерландыпзСилвано Вос
41ФранцияLeo Paul Bouyer
49ИталияLuca Menon
40ИталияLorenzo Ossola
47ИталияNirash Perera
25ИталияврМассимо Пессина
72ФинляндияврУкко Хаппонен
6ХорватияпзНикола Моро
8АргентинапзМикель Амондарайн
17МароккопзУссама Эль-Аззузи
18ВенесуэлапзМарко Либра
9УкраинанпАртём Довбик
43ИталияLuca Lo Monaco
Главные тренеры
ПортугалияРубен Аморим
ИталияРаффаэле Палладино
Голы
Самюэль Мбангула
Надир Цортеа
0:1
8'
Альфаджо Сиссе
1:1
14'
Альфаджо Сиссе
Фикайо Томори
2:1
27'
Давиде Бартезаги
2:2
61'
Самюэль Мбангула
Хуан Миранда
2:3
62'
Самюэль Мбангула
Йенс Одгор
2:4
86'
Наказания
Томмазо Побега
76'
Торбьёрн Хеггем
84'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Милан - Болонья, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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