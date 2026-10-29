«Венеция» дважды забила в собственные ворота и проиграла «Интеру» 

«Интер» одержал победу над «Венецией» в матче 9-го тура чемпионата Италии сезона-2026/2027. Встреча прошла в среду, 28 октября, на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» и завершилась со счётом 2:0 в пользу миланской команды. Оба мяча гости забили в концовке встречи, причём авторами голов стали футболисты хозяев.

Первый автогол — на 80-й минуте

На протяжении большей части матча «Венеции» удавалось сдерживать атаки «Интера». Однако на 80-й минуте оборона хозяев допустила ошибку, которая привела к первому голу.

Испанский защитник Матиас Морено неудачно сыграл у собственных ворот и срезал мяч в сетку. Этот эпизод позволил «нерадзурри» открыть счёт и приблизиться к победе.

Второй автогол закрепил преимущество «Интера»

Не прошло и двух минут, как «Венеция» вновь поразила собственные ворота. На 82-й минуте защитник Редуан Халал также отправил мяч в сетку своей команды. Так преимущество «Интера» стало двукратным, а итоговый счёт встречи — 2:0.

Два автогола подряд фактически решили исход противостояния. Хозяева не смогли исправить ситуацию в оставшееся время, тогда как миланцы добились нужного результата без забитых мячей в исполнении собственных футболистов.

«Интер» увёз победу из Венеции

Таким образом, ключевые события матча произошли в последние десять минут основного времени. Две ошибки защитников «Венеции» позволили «Интеру» забрать три очка в гостях и завершить встречу с сухим счётом.

Матч обслуживала судейская бригада во главе с Лукой Пайретто.