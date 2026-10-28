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Падерборн 07 - Штутгарт 28 октября обзор матча

Дата публикации: 28-10-2026

Падерборн 07 - Штутгарт 28.10.2026 Кубок Германии

События матча Падерборн 07 - Штутгарт
33'
Джейми Левелинг
37'
Лаурин КурдаПрямое удаление
41'
Джефф Шабо
46'
Атакан Каразор / Анджело Штиллер
58'
Стефано Марино / Дениз Цайтлер
62'
Крис Фюрих / Лоренц Ассиньон
62'
Лука Жаке / Джефф Шабо
68'
Штеффен Тиггес / Марвин Пирингер
68'
Рафаэль Обермайр / Рубен Мюллер
75'
Тьярк Лассе Шеллер / Йона Стикер
75'
Маттес Хансен / Яно Тер-Хорст
85'
Рафаэль Обермайр
90'
Дениз Ундав (0 - 1)
90+2'
Дженан Пейчинович / Дениз Ундав

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Падерборн 07 - Штутгарт, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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