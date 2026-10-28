Падерборн 07 - Штутгарт 28 октября обзор матча Дата публикации: 28-10-2026 События матча Падерборн 07 - Штутгарт 33' Джейми Левелинг 37' Лаурин Курда Прямое удаление 41' Джефф Шабо 46' ⇄ Атакан Каразор / Анджело Штиллер 58' ⇄ Стефано Марино / Дениз Цайтлер 62' ⇄ Крис Фюрих / Лоренц Ассиньон 62' ⇄ Лука Жаке / Джефф Шабо 68' ⇄ Штеффен Тиггес / Марвин Пирингер 68' ⇄ Рафаэль Обермайр / Рубен Мюллер 75' ⇄ Тьярк Лассе Шеллер / Йона Стикер 75' ⇄ Маттес Хансен / Яно Тер-Хорст 85' Рафаэль Обермайр 90' ⚽ Дениз Ундав (0 - 1) 90+2' ⇄ Дженан Пейчинович / Дениз Ундав

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Падерборн 07 - Штутгарт, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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