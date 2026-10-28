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Еддело - Герта 28 октября обзор матча

Дата публикации: 28-10-2026

Еддело - Герта 28.10.2026 Кубок Германии

События матча ССВ Йеддело II - Герта
57'
Харис Хюсени / Тобиас Боте
57'
Йосип Брекало (0 - 1)
62'
Олувасеун Адевуми / Фарид Альфа-Рупрехт
62'
Йон Дагур Торстейнссон / Суфьян Гурам
63'
Юлиан Эйтшбергер (0 - 2)
68'
Финн Лука Фридрихс
71'
Тим Янссен / Паскаль Штайнвендер
71'
Филип Грамберг / Мориц Бринкманн
71'
Деёвасио Зеефейк / Мадс Педерсен
71'
Селим Телиб / Кевин Зесса
81'
Хуго Брандес / Камер Красничи
82'
Адриан Асани / Финн Лука Фридрихс
82'
Паскаль Клеменс / Йосип Брекало

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Еддело - Герта, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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