Еддело - Герта 28 октября обзор матча Дата публикации: 28-10-2026 События матча ССВ Йеддело II - Герта 57' ⇄ Харис Хюсени / Тобиас Боте 57' ⚽ Йосип Брекало (0 - 1) 62' ⇄ Олувасеун Адевуми / Фарид Альфа-Рупрехт 62' ⇄ Йон Дагур Торстейнссон / Суфьян Гурам 63' ⚽ Юлиан Эйтшбергер (0 - 2) 68' Финн Лука Фридрихс 71' ⇄ Тим Янссен / Паскаль Штайнвендер 71' ⇄ Филип Грамберг / Мориц Бринкманн 71' ⇄ Деёвасио Зеефейк / Мадс Педерсен 71' ⇄ Селим Телиб / Кевин Зесса 81' ⇄ Хуго Брандес / Камер Красничи 82' ⇄ Адриан Асани / Финн Лука Фридрихс 82' ⇄ Паскаль Клеменс / Йосип Брекало

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Еддело - Герта, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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