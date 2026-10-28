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Парма - Удинезе 28 октября обзор матча

Дата публикации: 28-10-2026
Парма
Парма
0 : 0
Удинезе
Удинезе
События матча Парма - Удинезе
-5'
Alberto Gilardino
45+1'
Йеспер Карлстрём
60'
Матия Фриган / Давид Ромеро
60'
Эмануэле Валери / Франко Карбони
63'
Мергим Войвода / Николо Бертола
69'
Адриан БернабеПенальти не забит
71'
Энцо Эбосс / Ассан Камара
71'
Якуб Пётровский / Йеспер Карлстрём
74'
Джованни Фаббиан / Адриан Бернабе
74'
Симоне Лонтани / Эль-Билаль Туре
81'
Николо Дзаньоло
81'
Симоне Лонтани
83'
Леннон Миллер / Георгий Чакветадзе
84'
Унаи Гомес / Николо Дзаньоло
86'
Понтус Альмквист / Саша Бричги
Составы команд
Парма
Парма
Удинезе
Удине
30ИталияврДжованни Даффара
37АргентиназщМарьяно Тройло
15ИталиязщЭнрико Дель Прато
27ШвейцариязщСаша Бричги
86'
29АргентиназщФранко Карбони
60'
72СловениязщДоминик Дробнич
16БельгияпзМандела Кейта
10ИспанияпзАдриан Бернабе
74'
4ШвейцарияпзВенсан Сьерро
9АргентинанпДавид Ромеро
59'
19МалинпЭль Билал Туре
74'
20ХорватиянпМатия Фриган
59'
14ИталиязщЭмануэле Валери
60'
80ИталияпзДжованни Фаббьян
74'
76ИталиянпСимоне Лонтани
74'
11ШвециянпПонтус Альмквист
86'
40НигерияврМадука Окойе
14ИрландиязщДжеймс Абанква
27БельгиязщКристиан Кабазель
16ГерманиязщМаттео Пальма
13ИталиязщНиколо Бертола
64'
11Кот-д&#039;ИвуарпзХассан Камара
70'
8ШвецияпзЙеспер Карлстрём
71'
32НидерландыпзЮрген Эккеленкамп
30ГрузияпзГеоргий Чакветадзе
83'
9АнглиянпКинан Дэвис
10ИталиянпНиколо Дзаньоло
84'
23КосовопзМергим Войвода
64'
77КамерунзщЭнсо Эбосс
70'
24ПольшапзЯкуб Пётровски
71'
38ШотландияпзЛеннон Миллер
83'
46ИспанияпзУнай Гомес
84'
Запасные
22ИталияврСимоне Гидотти
40ИталияврЭдоардо Корви
34БразилиязщДиего Карлос
3СенегалзщАбдулайе Ндиайе
8СШАпзБенха Кремаски
41ИталияпзХанс Николусси Кавилья
32АргентинапзКристиан Ордоньес
25АргентинаTomas De Martis
7ИталияDjibril Diallo
41ПольшаврБартош Мрозек
93ИталияврДаниэле Паделли
4СловенияпзСанди Ловрич
6ИспанияпзОйер Саррага
91СербиянпЛазар Йованович
45БолгариянпДжулио Винчати
Главные тренеры
ИспанияКарлос Куэста
ИталияАльберто Джилардино
ИталияАльберто Джилардино
ГерманияКоста Руньяич
Наказания
Йеспер Карлстрём
45+1'
Симоне Лонтани
81'
Николо Дзаньоло
81'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Парма - Удинезе, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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