Парма - Удинезе 28 октября обзор матча
Дата публикации: 28-10-2026
Парма
0 : 0
Удинезе
События матча Парма - Удинезе
-5'
Alberto Gilardino
45+1'
Йеспер Карлстрём
60'
⇄
Матия Фриган / Давид Ромеро
60'
⇄
Эмануэле Валери / Франко Карбони
63'
⇄
Мергим Войвода / Николо Бертола
69'
✕
Адриан БернабеПенальти не забит
71'
⇄
Энцо Эбосс / Ассан Камара
71'
⇄
Якуб Пётровский / Йеспер Карлстрём
74'
⇄
Джованни Фаббиан / Адриан Бернабе
74'
⇄
Симоне Лонтани / Эль-Билаль Туре
81'
Николо Дзаньоло
81'
Симоне Лонтани
83'
⇄
Леннон Миллер / Георгий Чакветадзе
84'
⇄
Унаи Гомес / Николо Дзаньоло
86'
⇄
Понтус Альмквист / Саша Бричги
Составы команд
Парма
Парма
Удинезе
Удине
|30
|вр
|Джованни Даффара
|37
|зщ
|Марьяно Тройло
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|27
|зщ
|Саша Бричги
86'
|29
|зщ
|Франко Карбони
60'
|72
|зщ
|Доминик Дробнич
|16
|пз
|Мандела Кейта
|10
|пз
|Адриан Бернабе
74'
|4
|пз
|Венсан Сьерро
|9
|нп
|Давид Ромеро
59'
|19
|нп
|Эль Билал Туре
74'
|20
|нп
|Матия Фриган
59'
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
60'
|80
|пз
|Джованни Фаббьян
74'
|76
|нп
|Симоне Лонтани
74'
|11
|нп
|Понтус Альмквист
86'
|40
|вр
|Мадука Окойе
|14
|зщ
|Джеймс Абанква
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|16
|зщ
|Маттео Пальма
|13
|зщ
|Николо Бертола
64'
|11
|пз
|Хассан Камара
70'
|8
|пз
|Йеспер Карлстрём
71'
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|30
|пз
|Георгий Чакветадзе
83'
|9
|нп
|Кинан Дэвис
|10
|нп
|Николо Дзаньоло
84'
|23
|пз
|Мергим Войвода
64'
|77
|зщ
|Энсо Эбосс
70'
|24
|пз
|Якуб Пётровски
71'
|38
|пз
|Леннон Миллер
83'
|46
|пз
|Унай Гомес
84'
Запасные
|22
|вр
|Симоне Гидотти
|40
|вр
|Эдоардо Корви
|34
|зщ
|Диего Карлос
|3
|зщ
|Абдулайе Ндиайе
|8
|пз
|Бенха Кремаски
|41
|пз
|Ханс Николусси Кавилья
|32
|пз
|Кристиан Ордоньес
|25
|Tomas De Martis
|7
|Djibril Diallo
|41
|вр
|Бартош Мрозек
|93
|вр
|Даниэле Паделли
|4
|пз
|Санди Ловрич
|6
|пз
|Ойер Саррага
|91
|нп
|Лазар Йованович
|45
|нп
|Джулио Винчати
Главные тренеры
|Карлос Куэста
|Альберто Джилардино
|Альберто Джилардино
|Коста Руньяич
Наказания
Йеспер Карлстрём
45+1'
Симоне Лонтани
81'
Николо Дзаньоло
81'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Парма - Удинезе, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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