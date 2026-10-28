Парма - Удинезе 28 октября обзор матча Дата публикации: 28-10-2026 Парма 0 : 0 Удинезе События матча Парма - Удинезе -5' Alberto Gilardino 45+1' Йеспер Карлстрём 60' ⇄ Матия Фриган / Давид Ромеро 60' ⇄ Эмануэле Валери / Франко Карбони 63' ⇄ Мергим Войвода / Николо Бертола 69' ✕ Адриан Бернабе Пенальти не забит 71' ⇄ Энцо Эбосс / Ассан Камара 71' ⇄ Якуб Пётровский / Йеспер Карлстрём 74' ⇄ Джованни Фаббиан / Адриан Бернабе 74' ⇄ Симоне Лонтани / Эль-Билаль Туре 81' Николо Дзаньоло 81' Симоне Лонтани 83' ⇄ Леннон Миллер / Георгий Чакветадзе 84' ⇄ Унаи Гомес / Николо Дзаньоло 86' ⇄ Понтус Альмквист / Саша Бричги Составы команд Парма Парма Удинезе Удине 30 вр Джованни Даффара 37 зщ Марьяно Тройло 15 зщ Энрико Дель Прато 27 зщ Саша Бричги 86' 29 зщ Франко Карбони 60' 72 зщ Доминик Дробнич 16 пз Мандела Кейта 10 пз Адриан Бернабе 74' 4 пз Венсан Сьерро 9 нп Давид Ромеро 59' 19 нп Эль Билал Туре 74' 20 нп Матия Фриган 59' 14 зщ Эмануэле Валери 60' 80 пз Джованни Фаббьян 74' 76 нп Симоне Лонтани 74' 11 нп Понтус Альмквист 86' 40 вр Мадука Окойе 14 зщ Джеймс Абанква 27 зщ Кристиан Кабазель 16 зщ Маттео Пальма 13 зщ Николо Бертола 64' 11 пз Хассан Камара 70' 8 пз Йеспер Карлстрём 71' 32 пз Юрген Эккеленкамп 30 пз Георгий Чакветадзе 83' 9 нп Кинан Дэвис 10 нп Николо Дзаньоло 84' 23 пз Мергим Войвода 64' 77 зщ Энсо Эбосс 70' 24 пз Якуб Пётровски 71' 38 пз Леннон Миллер 83' 46 пз Унай Гомес 84' Запасные 22 вр Симоне Гидотти 40 вр Эдоардо Корви 34 зщ Диего Карлос 3 зщ Абдулайе Ндиайе 8 пз Бенха Кремаски 41 пз Ханс Николусси Кавилья 32 пз Кристиан Ордоньес 25 Tomas De Martis 7 Djibril Diallo 41 вр Бартош Мрозек 93 вр Даниэле Паделли 4 пз Санди Ловрич 6 пз Ойер Саррага 91 нп Лазар Йованович 45 нп Джулио Винчати Главные тренеры Карлос Куэста Альберто Джилардино Альберто Джилардино Коста Руньяич Наказания Йеспер Карлстрём 45+1' Симоне Лонтани 81' Николо Дзаньоло 81'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Парма - Удинезе, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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