Динамо Др - Шальке 28 октября обзор матча Дата публикации: 28-10-2026 События матча Динамо Дрезден - Шальке 04 37' Эдин Джеко 44' Хван Хи Чхан 53' ⚽ Патрис Чович (1 - 0) 60' Патрис Чович 60' Адиль Ауашиш 61' ⇄ Кенан Караман / Лука Возар 67' ⇄ Александр Россипал / Симон Страуди 68' ⇄ Якоб Леммер / Патрис Чович 70' ⇄ Тимо Беккер / Мертджан Айхан 70' ⇄ Деян Любичич / Эрик Эбимбе 75' ⇄ Кристоф Дафернер / Никлас Хауптманн 75' ⇄ Лука Херрманн / Винсент Вермей 77' ⇄ Джуниор Адаму / Хван Хи Чхан 82' ⇄ Ахмет Мухамедбегович / Фридрих Мюллер 87' Никола Катич 87' Николай Рапп 88' ⚽ Кристоф Дафернер (2 - 0) 90+3' Сатоси Танака

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Динамо Др - Шальке, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Падерборн 07 - Штутгарт 28 октября обзор матча

Футбол | Кубок Германии 2026/27 | Видео... Футбол | Кубок Германии 2026/27 | Видео...

Фрайбург - Вольфсбург 28 октября обзор матча

Футбол | Кубок Германии 2026/27 | Видео... Футбол | Кубок Германии 2026/27 | Видео...

Еддело - Герта 28 октября обзор матча

Футбол | Кубок Германии 2026/27 | Видео... Футбол | Кубок Германии 2026/27 | Видео...

Спартак Москва - Рубин 28 октября обзор матча

Футбол | Кубок России 2026/27 | Видео... Футбол | Кубок России 2026/27 | Видео...