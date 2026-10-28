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Динамо Др - Шальке 28 октября обзор матча

Дата публикации: 28-10-2026

Динамо Др - Шальке 28.10.2026 Кубок Германии

События матча Динамо Дрезден - Шальке 04
37'
Эдин Джеко
44'
Хван Хи Чхан
53'
Патрис Чович (1 - 0)
60'
Патрис Чович
60'
Адиль Ауашиш
61'
Кенан Караман / Лука Возар
67'
Александр Россипал / Симон Страуди
68'
Якоб Леммер / Патрис Чович
70'
Тимо Беккер / Мертджан Айхан
70'
Деян Любичич / Эрик Эбимбе
75'
Кристоф Дафернер / Никлас Хауптманн
75'
Лука Херрманн / Винсент Вермей
77'
Джуниор Адаму / Хван Хи Чхан
82'
Ахмет Мухамедбегович / Фридрих Мюллер
87'
Никола Катич
87'
Николай Рапп
88'
Кристоф Дафернер (2 - 0)
90+3'
Сатоси Танака

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Динамо Др - Шальке, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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