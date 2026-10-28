Динамо Др - Шальке 28 октября обзор матча
Дата публикации: 28-10-2026
События матча Динамо Дрезден - Шальке 04
37'
Эдин Джеко
44'
Хван Хи Чхан
53'
⚽
Патрис Чович (1 - 0)
60'
Патрис Чович
60'
Адиль Ауашиш
61'
⇄
Кенан Караман / Лука Возар
67'
⇄
Александр Россипал / Симон Страуди
68'
⇄
Якоб Леммер / Патрис Чович
70'
⇄
Тимо Беккер / Мертджан Айхан
70'
⇄
Деян Любичич / Эрик Эбимбе
75'
⇄
Кристоф Дафернер / Никлас Хауптманн
75'
⇄
Лука Херрманн / Винсент Вермей
77'
⇄
Джуниор Адаму / Хван Хи Чхан
82'
⇄
Ахмет Мухамедбегович / Фридрих Мюллер
87'
Никола Катич
87'
Николай Рапп
88'
⚽
Кристоф Дафернер (2 - 0)
90+3'
Сатоси Танака
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Динамо Др - Шальке, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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